Beşiktaş kafilesi Gaziantep’te çiçeklerle karşılandı

- Reklam -

Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP (DHA) – Beşiktaş kafilesi yarın oynanacak olan Gaziantep FK karşılaşması öncesi özel uçakla akşam saatlerinde Gaziantep’e geldi.

Süper Lig’in 15’inci hafta mücadelesi için kente gelen Beşiktaş kafilesini havalimanında çok sayıda siyah-beyazlı taraftar karşıladı. Sevgi gösterilerinde bulanan taraftarlar, Teknik Direktör Şenol Güneş ve futbolculara çiçek hediye etti. Taraftarlar ayrıca tezahüratta bulunduğu siyah beyazlılar ile hatıra fotoğrafı çektirdiler. Kulüp yöneticileri, teknik heyet ve futbolcular konaklayacakları otele geçerek maç saatini beklemeye başladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

– Futbolcuların gelişi

– Tezahürat yapan taraftarlar

– Şenol Güneş’e çiçek verilmesi

- Reklam -

(FOTOĞRAFLI)