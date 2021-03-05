Beşiktaş İskele Meydanı’nda kadına şiddet eylemi

İdris TİFTİKCİ/İSTANBUL,(DHA)-BEŞİKTAŞ İskele Meydanı’nda toplanan kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesi eylem yaptı.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu ve Kadın Meclisleri üyesi bir grup kadın saat 19.00’da Beşiktaş İskele Meydanı’nda toplandı. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesi kadına şiddet ve kadın cinayetlerine dikkat çekmek için yapılan eylemde ellerinde pankart ve dövizler olan kadınlar slogan attı.

Grup adına Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Genel Sekreteri Fidan Ataselim basın açıklaması yaptı. Ardından grup olaysız dağıldı.

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