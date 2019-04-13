Beşiktaş ile Başakşehir kozlarını Dolmabahçe’de paylaşacak

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 28’inci haftasında sahasında Medipol Başakşehir’i ağırlayacak.

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır’ın yöneteceği karşılaşma saat 19:00’da başlayacak. Çakır’ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yaparken, dördüncü hakem Serkan Tokat olacak.

BEŞİKTAŞ VE BAŞAKŞEHİR OLDUKÇA FORMDA

Karşılaşma öncesinde Başakşehir 61 puanla lider durumda bulunurken, 50 puanı bulunan Beşiktaş üçüncü sırada yer alıyor.

Matematiksel olarak şansı sürse de şampiyonluk yarışından uzak kalan siyah beyazlılar, hedefini ikinci sırada yer alarak Şampiyonlar Ligi elemelerine katılmak olarak belirlemiş durumda. Bu sebeple; kalan maçlardan maksimum puan almak zorunda olan Beşiktaş, Başakşehir mücadelesini de kazanmak için sahaya çıkacak. Son maçlarda formda bir görüntü veren Şenol Güneş’in öğrencileri sırasıyla Atiker Konyaspor, Göztepe ve Çaykur Rizespor’u yenerken 3 maçta 11 gol attı ve 5 gol yedi. Siyah beyazlılar ayrıca ligin ikinci devresinde de mağlubiyet yüzü görmezken 10 maçta 7 galibiyet ve 3 beraberlik aldı.

Son 3 sezonda şampiyonluk mücadelesi veren ve son 7 haftaya Galatasaray’ın 6 puan önünde giren Başakşehir de en formda olduğu dönemlerinden birini yaşıyor. 10 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlik alan turuncu lacivertliler, iki sezondur son haftalarda kaybettiği şampiyonluğu bu kez mutlaka yakalamak amacıyla Beşiktaş karşısına galibiyet için çıkacak.

EN ÇOK GOL ATAN TAKIMLA, EN AZ GOL YİYEN TAKIM KARŞI KARŞIYA

Yarın akşamki karşılaşma aynı zamanda ligin en çok gol atan takımıyla en az gol yiyen takımını karşı karşıya getirecek.

Geçen hafta Çaykur Rizespor deplasmanında aldığı 7-2’lik galibiyetle ligde attığı gol sayısını 58’e çıkaran ve Galatasaray ile aynı gol sayısına ulaşan Beşiktaş, ligin en çok gol atan iki takımından biri durumunda. Beşiktaş, 11’inci haftada 1-0 yenildiği Başakşehir ve 15’inci haftada 0-0 biten Ayetemiz Alanyaspor maçı haricinde 26 karşılaşmada gol atarak hücum gücünü gösterirken, 11 karşılaşmada da 2 gol ve üzerine kalesini gole kapatma konusunda bir hayli başarısız oldu.

Başakşehir ise Beşiktaş’ın tam tersine Süper Lig’in en sağlam savunmasına sahip durumda. 28 maçta kalesinde 13 gol gören Abdullah Avcı’nın öğrencilerinin bir diğer özelliği de, Trabzonspor maçı haricinde hiçbir maçta 2 gol yememiş olması. 16 maçta rakip forvetlere kalesini tamamen kapatan Başakşehir, sadece 18’inci haftada deplasmanda 4-2 kazandığı Trabzonspor’dan 2 gol yerken diğer 11 karşılaşmada 1’er golü kalesinde gördü.

ŞENOL GÜNEŞ’TEN SOL TARAF İÇİN ÜÇ SEÇENEKLLİ KADRO

Başakşehir maçının kadrosunu kurarken sol tarafta sıkıntı yaşayan Şenol Güneş, 3 seçenekli bir kadro belirlemiş durumda.

Geçen hafta sakat olduğu için Rize’ye götürülmeyen Adriano ilk kez dün yapılan idmana çıktı. Brezilyalı oyuncunun son idmanda sakatlanmaması durumunda sol kanadı Adriano-Caner Erkin şeklinde kurmayı düşünen Güneş, Adriano hazır olmazsa geçen hafta olduğu gibi Medel-Caner ikilisine görev verecek. Tecrübeli teknik adamın buradaki üçüncü seçeneği ise Caner Erkin’i sol beke koyup geçen haftanın yıldızı Güven Yalçın’ı onun önünde oynatmak olacak. Defans, orta saha ve hücumda çok fazla değişiklikler yapmayacak olan Güneş, antrenmanın bir bölümünde Güven Yalçın’ı sağ önde Lens’in yerine de denedi. Bu durumda Adriano-Caner veya Medel-Caner seçeneği sol taraf için oldukça ağır basan bir ihtimal haline geliyor.

Şenol Güneş’in Başakşehir karşısına çıkarması muhtemel on bir şu şekilde: Karius-Gökhan Gönül-Vida -Mirin-Adriano (Medel) Atiba- Dorukhan-Güven(Lens)-Ljajic-Caner -Burak

2 FUTBOLCU SARI KART SINIRINDA

Beşiktaş’ta Başakşehir maçı öncesinde 2 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor.

3’er sarı kartı bulunan Gary Medel ve Caner Erkin Başakşehir karşısında sarı kart görmeleri durumunda 29’uncu haftada deplasmanda oynanacak Demir Grup Sivasspor maçında takımını yalnız bırakacak. Beşiktaş’ta ayrıca sakatlığı sebebiyle Portekiz’e tedavi olmaya giden ve kadroda yer almayacak Ricardo Quaresma’nın da 3 sarı kartı var.