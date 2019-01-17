Beşiktaş, Süper Lig’in 2. devresinin ilk maçında deplasmanda Akhisarspor ile karşılaşacak. Yarın akşam Spor Toto Akhisar Stadı’nda oynanacak karşılaşma saat 20:30’da başlayacak.

Akhisarspor – Beşiktaş karşılaşması 2. devrenin ilk maçı olsa da her iki takım açısından oldukça büyük bir önem taşıyor ve her iki takım da maça mutlak galibiyet parolası ile çıkacak.

Ligin ilk devresini 26 puanla lider Medipol Başakşehir’in 9 puan arkasında kapatan kara beyazlılar için her maç final niteliğinde. UEFA Avrupa Ligi’nden elenen, 1 sene cezalı olduğundan Ziraat Türkiye Kupası’nda yer almayan Beşiktaş, şampiyon olabilmek için ikinci devrede muhteşem bir performans göstermek zorunda.

Sıralamada 7’nci durumda olan kara beyazlıların işi bir fazlaca zor görünse de başta yönetim olmak suretiyle teknik direktör Şenol Güneş’in de inancı üst seviyede.

İlk devrede en büyük sorun olan santrfor sorununu Burak Yılmaz’ı aktarma ederek çözen kara beyazlılar, Pepe’nin yerine de Isimat Mirin’i alarak kadrosunu güçlendirdi. Akhisar maçı ile başlamış olacak 2. devrede uzun bir galibiyet serisi yakalanması halinde şampiyonluk talihinin çok yükseleceğine inanan yönetim ve teknik heyet, artık bütün işin futbolcularda olduğunu düşünüyor.

Akhisarspor ise Beşiktaş karşısında galip gelerek düşme hattından uzaklaşmak amacında. 17 puanla ligin 15’inci esnasında yer alan Akhisarspor, düşme hattının yalnızca bir aşama üstünde içeriyor ve alacağı her puana şiddetle ihtiyacı var.

Geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası’nı kazanmasına rağmen son iki haftaya kadar düşme hattının çabucak üstünde yer alan Ege temsilcisi bu sezon ilk devre de genel anlamda düşme hattında yer aldı. 15’inci haftada Fenerbahçe’yi 3-0 yenerek düşme hattının çabucak üzerine çıkan yeşil karalılar ilk devreyi de 15’inci sırada tamamladı.

ŞENOL GÜNEŞ’TEN BURAK YILMAZ VE ISİMAT MİRİN KARARI

Beşiktaş Teknik direktörü Şenol Güneş, Akhisarspor karşısına çıkaracağı kadroyu çabucak derhal belirlemiş durumda.

Hafta içi yapılan basına açık idmanlardaki taktik çalışmalarda, maçta oynatacağı 11’i çok aşikar etmeyen ve genel anlamda son idmanda kararını veren Güneş, bu defa haftanın ilk idmanında taktik çift kaleyi direkt 11’i belirleyerek oynattı.

Yeni transferler Burak Yılmaz ve Isimat Mirin’in olduğu 11’i taktik maç süresince değiştirmeyen tecrübeli teknik adam, Akhisarspor karşısına çıkaracağı kadronun mesajını da vermiş oldu.

Kaleyi Karius’a emanet edecek olan Güneş, Adriano’nun cezası sebebiyle oynamayacağı maçta geri dörtlüyü Gökhan Gönül-Vida-Mirin ve Caner Erkin’den oluşturdu. Orta ikilide Atiba ve Dorukhan’a görev veren Şenol Güneş’in atak hattı, bir oyuncu dışında net durumda. Taktik maçta Lens-Ljajic ve Güven’i tercih eden Güneş’in,son anda Quaresma’yı 11’e koyarak Lens veya Güven’den birini yedeğe çekmesi de ihtimaller dahilinde. Tecrübeli teknik adamın santrfordaki tercihi ise her insanın performansını merakla beklediği Burak Yılmaz olacak.

Beşiktaş’ın Akhisarspor karşısındaki olası onbiri şöyle;

“Karius, Gökhan Gönül, Vida, Mirin, Caner, Atiba, Dorukhan, Lens, Ljajic, Güven, Burak Yılmaz

ADRİANO CEZALI, KART SINIRINDA 2 İSİM

Beşiktaş’ta Akhisarspor karşısında Adriano dışında noksan futbolcu bulunmuyor.

Ligin ilk devresinin son maçı olan Kasımpaşa maçında 4’üncü sarı kartını gören Adriano, cezalı olduğundan Akhisarspor’a karşı formaya giyemeyecek. Beşiktaş’ta iki futbolcu da sarı kart ceza sınırında bulunuyor. 16’ncı haftada Trabzonspor maçında 3’üncü sarı kartı gören Adem Ljajic ve 17’inci haftada Kasımpaşa maçında 3’üncü sarı kartı gören Domagoj Vida Akhisarspor karşısına ceza sınırında çıkacak. Her iki futbolcu da yarın akşam sarı kart görmeleri durumunda 19’uncu haftada İstanbul’da oynanacak olan Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşmasında formaya giyemeyecek.