Beşiktaş günün ilk idmanını salonda yaptı

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KAAN ÜLKER / İSTANBUL,(DHA)- Beşiktaş, Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada hazırlıklarına sabah salonda yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman, dayanıklılık ve kondisyon çalışmasıydı. İki grup halinde yapılan idman, ısınma ve stretching çalışmasıyla başladı. Denge ve kuvvet çalışmasıyla ile devam eden antrenman esneklik çalışmasıyla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, hazırlıklarına bugün saat 16.30’da yapacağı antrenmanla devam edecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

– Antrenmandan görüntüler

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