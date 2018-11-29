Spor Toto Süper Lig’in 14’üncü haftasında görev alacak hakemler açıklandı. Vodafone Park’ta oynanacak Beşiktaş-Galatasaray maçında Cüneyt Çakır düdük çalacak.

Haftanın hakemleri şu şekilde: 

YARIN 

20:00Çaykur Rizespor  MKE Ankaragücü (Fırat Aydınus)          

20:00 Atiker Konyaspor – Aytemiz Alanyaspor     (Halil Umut Meler)     

CUMARTESİ 

16:00 Medipol Başakşehir – Demir Grup Sivasspor    (Alper Ulusoy)

16:00 Antalyaspor  – Göztepe  (Suat Arslanboğa)

19:00 Kayserispor- Trabzonspor (Mustafa Öğretmenoğlu)

PAZAR

16:00 Bursaspor – Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Ali Palabıyık)          

20:00 Beşiktaş – Galatasaray (Cüneyt Çakır)

PAZARTESİ 

20:00 Evkur Yeni Malatyaspor – Akhisarspor (Özgür Yankaya)

20:00 Fenerbahçe  – Kasımpaşa (Yaşar Kemal Uğurlu)

İlgili HaberlerYazarın Diğer İçerikleri

FACEBOOK YORUMLARI

SONSÖZ YORUMLARI

Lütfen yorumunuzu girin
Lütfen adınızı girin