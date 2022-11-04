Beşiktaş, Galatasaray derbisine hazır

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İSTANBUL, (DHA) – Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 13’üncü haftasında Galatasaray ile deplasmanda oynayacağı derbinin hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamlayarak kampa girdi.

BJK Nevzat Demir Tesislerinde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen idman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, ısınma koşuları ile başladı. 5’e 2 top kapma çalışmasıyla devam eden antrenman, taktiksel oynanan çift kale maçla sona erdi.

WEGHORST KAMP KADROSUNDA YER ALDI

Derbi hazırlıklarını tamamlayan Beşiktaş’ın kamp kadrosu da belli oldu. Teknik direktör Şenol Güneş, siyah-beyazlı ekibin kamp kadrosuna Wout Weghorst’u da dahil etti. Siyah-beyazlı ekibin kamp kadrosunda şu isimler yer aldı:

Ersin Destanoğlu, Mert Günok, Welinton Souza, Tayyip Talha Sanuç, Romain Saiss, Valentin Rosier, Emrecan Uzunhan, Arthur Masuaku, Umut Meraş, Necip Uysal, Atiba Hutchinson, Josef de Souza, Salih Uçan, Kerem Atakan Kesgin, Gedson Fernandes, Dele Alli, Tayfur Bingöl, Nathan Redmond, Kevin Nkoudou, Jackson Muleka, Cenk Tosun, Wout Weghorst.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 13’üncü haftasında, yarın saat 20.00’da Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde Galatasaray ile karşılaşacak.

(FOTOĞRAFLI)