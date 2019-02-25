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Beşiktaş Fenerbahçe canlı izle – Spor Toto Süper Lig’de Beşiktaş sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak. Beşiktaş Fenerbahçe maçı saat 21.00’da başlayacak. Beşiktaş Fenerbahçe maçı BeIN Sports’tan canlı yayınlanacak.

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İki takım arasındaki istatistiklere bir bakalım!!!

Fenerbahçe, Süper Lig’de Beşiktaş ile oynadığı son 29 maçın sadece beşinde mağlup oldu. Ancak bu beş yenilginin tamamı deplasmanda geldi.

Süper Lig’de Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor’a iç sahada 10 maçtır kaybetmeyen Beşiktaş bu üç rakibine karşı Süper Lig tarihindeki en uzun yenilmezlik serisini egale etmek için sahaya çıkıyor.

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan son yedi resmi maçta toplam 13 kırmızı kart çıktı. Çıkmayan tek karşılaşma, geçen sezon bu statta Beşiktaş’ın kazandığı ve bu süreçteki tek galibiyet aldığı maçtı.