Beşiktaş, Fatih Karagümrük maçına hazır

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İSTANBUL,(DHA) – Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 22’nci haftasında Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı ve kampa girdi.

Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları ve istasyon koşularıyla başlayan idman, 5’e 2’nin ardından oynanan çift kale taktik maçı ile sona erdi.

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Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 22’nci haftasında, yarın saat 20.00’da Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.

(FOTOĞRAFLI)