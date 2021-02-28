Beşiktaş engelsiz sanat topluluğu Paradance Dünya Şampiyonası’na hazır

İSTANBUL (DHA) – Beşiktaş Belediyesi Engelsiz Sanat Topluluğu, bu yıl ilk kez çevrimiçi olarak düzenlenecek olan Paradance Dünya Şampiyonası için çalışmalara başladı. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da Süleyman Seba Kültür ve Sanat Merkezi’nde prova yapan sporcuların gösterilerini izleyerek sporculara destek ve moral verdi.

Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen sporcuların oluşturduğu Beşiktaş Belediyesi Engelsiz Sanat Topluluğu, Mart ayında yapılacak olan Tekerlekli Sandalye Dans Sporu Dünya Şampiyonası için sıkı bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Pandemi nedeniyle bu yıl ilk kez çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek şampiyona da Beşiktaş Belediyesi Engelsiz Sanat Topluluğu’nun sanatsal çalışmalarını Beşiktaş Belediyesi sportif tarafını ise Beşiktaş Jimnastik Kulübü üstleniyor. Beşiktaş Belediyesi Engelsiz Sanat Topluluğu, tekerlekli sandalyede 5 erkek, 3 kadın sporcu ile tekler Freestyle kategorisinde Beşiktaş’ı temsil edecek. Beşiktaş Belediyesi Engelsiz Sanat Topluluğu Nisan ayında da Antalya’da düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonası’na 13 sporcu ile 18 ayrı kategoride hazırlanmaya devam ediyor. Türkiye Şampiyonası’nda sporcularımıza ayakta partnerleri de eşlik edecekler ve birlikte mücadele verecekler.

“SÜRDÜRÜLEBİLİR ENGELLİ SPORLARI PROJELERİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

Beşiktaş Belediyesi Engelsiz Sanat Topluluğu’nun çalışmalarını yakından takip edip destek veren Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat yaptığı açıklamada şunları dile getirdi.

“Beşiktaş Belediyesi olarak engelli sporları alanında sürdürülebilir projeler hayata geçirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Beşiktaş Belediyesi Engelsiz Sanat Topluluğu dünyada ilk kez çevrimiçi gerçekleştirilecek Paradance Dünya Şampiyonası’na katılıyor. Süleyman Seba Kültür Merkezi’nde sporcularımızın provalarını izlerken gururlandık. Beşiktaş Belediyesi Engelsiz Sanat Topluluğu’muzun Paradance Dünya ve Türkiye Şampiyonası’nda da bizi en iyi şekilde temsil edeceklerine ve derecelerle döneceklerine inanıyorum. Hepsine başarılar diliyorum.”

“PARADANCE DÜNYA ŞAMPİYONASI’NDAN DERECE BEKLİYORUZ”

Beşiktaş Belediyesi Engelsiz Sanat Topluluğu Koordinatörü Gamze Birsöz Koç, “Şampiyonadan derece beklediklerini, Mart ayı sonunda değerlendirmelerin tamamlanacağını sonrasında ise sonuçların sosyal medya üzerinden canlı olarak açıklanacak” dedi