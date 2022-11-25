Beşiktaş eksik çalıştı

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SERHAN TÜRK / İSTANBUL,(DHA)- FIFA 2022 Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada dün çalışmalarına başlayan Beşiktaş, bugün yaptığı çift antrenmanla çalışmalarını sürdürdü. Sabah kuvvet ve dayanıklılık çalışan siyah-beyazlılar, akşam antrenmanında ise koordinasyon ve top çalışmaları gerçekleştirdi.

Beşiktaş’ta Weghorst, Saiss, N’Koudou ve Atiba’nın Dünya Kupası’nda yer aldıkları, Ghezzal sakatlığı, Masuaku, Welinton ve Josef de izinli oldukları için antrenmanda yer almadı.

Öte yandan lige verilen arada milli takımda forma giyen Cenk Tosun ve Tayyip Talha Sanuç’un da izinleri bugün sona erdi. 2 futbolcu yarın yapılacak antrenmanda takımla birlikte çalışmalara katılacak.

Beşiktaş’ta eksik isimlerin çokluğunda altyapıdan Semih Kılıçsoy, Necati Bilgiç, Badra Cisse ve Emrecan Terzi A takımla birlikte antrenmanda yer aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

– Antrenmandan görüntüler

– Detaylar

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