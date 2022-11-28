Beşiktaş dernekleri sosyal sorumluluk projeleri için toplandı

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İSTANBUL,(DHA) – Beşiktaş’ta dernekler Karamürsel’de toplandı.

Kartal Bakışı Platformu tarafından düzenlenen Büyük Beşiktaş projeleri kapsamında Başkan Av. Levent Erdoğan ve ekibi çalışmalarını sürdürüyor. Karamürsel’den başlayıp Akhisar, Erdek, Karacabey Beşiktaş Dernekleri Başkan ve yöneticileri ile bir araya gelerek kulübe katkı yapacak projeler arayan Kartal Bakışı Platformu dün Karamürsel’de toplandı. Siyah-beyazlı takımı Süper Ligde şampiyonluk şansının yüksek olduğunu belirleyen Kartal Bakışı Platform Başkanı Av.Levent Erdoğan iyi ve kötü günde maddi ve manevi takımımızın yanında olduklarını belirterek “Şu anda Süper Ligde çok iyi durumdayız. Türkiye ve yurt dışından gelen dernek başkanları ve yöneticilerle fikir alış verişi yaptık. Amacımız sosyal sorumluluk projesini yaymak. Beşiktaş lobisini güçlendirmek” dedi.

(FOTOĞRAFLI)