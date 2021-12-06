Beşiktaş, Borussia Dortmund maçına hazır

İSTANBUL,(DHA)- UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu son maçında yarın Borussia Dortmund’un konuğu olacak Beşiktaş, maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamlayarak kampa girdi.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Pas, 5’e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, yarım sahada oynanan taktik maçı sonrası gerçekleştirilen şut çalışmasıyla sona erdi.

Öte yandan siyah-beyazlı ekibin antrenmanını; 2’nci Başkan Adnan Dalgakıran, Asbaşkan Emre Kocadağ, TFF, UEFA ve Kamu Kurumları ile İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Erdoğan ve Beşiktaş Futbol A.Ş. Genel Müdürü Ceyhun Kazancı da takip etti.

Siyah-beyazlılar, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu’ndaki 6’ncı ve son maçında yarın TSİ 23.00’te Borussia Dortmund’a konuk olacak.

(FOTOĞRAFLI)

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