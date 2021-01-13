Beşiktaş Belediyesi’nden vatandaşlara su tasarrufu uyarısı

İSTANBUL, (DHA) – Beşiktaş Belediyesi, son dönemde etkisini daha çok hissettiren kuraklık sorunu nedeniyle vatandaşlara yaşanacak olası su sıkıntısına karşı yapılması gereken tasarruf önerilerini açıkladı. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da, vatandaşları evlerinde ve iş yerlerinde su tüketimiyle ilgili dikkatli ve duyarlı olmaya davet etti.

Küresel Isınma ve iklim koşullarının değişmesi nedeniyle barajlarda su seviyesi düştü. Dolayısıyla su tasarrufu kaçınılmaz bir hal aldı. Ülke genelinde beklenen yağışların gerçekleşmemesi sebebiyle İstanbul başta olmak üzere tüm il ve ilçelerde su sorunu gündeme gelmeye başladı. İstanbul’da barajların doluluk oranı yüzde 19’lara kadar inerken, belediyeler vatandaşlara su tasarrufu konusunda çağrıda bulunuyor. Beşiktaş Belediyesi de bu kapsamda ilçede yaşayan vatandaşları hem billboardlar aracılığıyla hem de sosyal medya hesapları üzerinden farkındalık çalışmaları yaparak duyarlı olmaya davet ediyor. Su tasarrufu konusunda vatandaşlara, ‘Meyve ve sebzeleri su dolu bir kapta yıkama, araçları musluğa bağlı bir hortumla yıkamak yerine kovaya su doldurarak süngerle temizleme, çamaşır ve bulaşık makinelerinin tam doldurulmadan çalıştırılmaması gibi uyarıların olduğu su tasarrufuna nasıl katkıda bulunabiliriz isimli bir video yayınladı. Video ile İlçe sakinlerinin bireysel olarak alabileceği tedbirlerle su tüketiminin kontrollü bir şekilde yapılması amaçlanıyor.