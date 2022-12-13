Beşiktaş Belediyesi’nden ‘rüşvet’ operasyonuna ilişkin açıklama

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İSTANBUL, (DHA) – BEŞİKTAŞ Belediyesi’ne ‘çıkar amaçlı örgüt kurma’, ‘rüşvet alma’, ‘irtikap’ gibi suçlardan operasyon düzenlenmesine ilişkin mevcut belediye yönetiminden açıklama geldi. Açıklamada, “Bugün çeşitli basın yayın organlarında “Beşiktaş Belediyesi’ne operasyon” başlıklı bazı haberler yer almaktadır. Bu haberler 2014 ve 2018 yılları arasında başlatılan bir sürece ilişkin olup, belediyemizin mevcut yönetimi ile hiçbir ilgisi bulunmamaktadır” denildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamanın devamında ise “Belediyemiz tüm yöneticileri ve birimleri ile görevinin başındadır. Yasalara, mevzuata ve hukuka uygun bir şekilde Beşiktaş halkına hizmet sunmaya devam etmektedir” ifadelerine yer verildi.

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