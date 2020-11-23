Beşiktaş Belediyesi’nden öğretmenlere jest

İSTANBUL, (DHA) – Beşiktaş Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü sebebiyle belediye bünyesinde ve devlet okullarında görev yapan öğretmenlere hediye paketi verecek. Covid-19 tedbirleri nedeniyle uzaktan eğitimin devam ettiği bugünlerde öğrenciler bu yıl öğretmenleriyle okulda buluşamayacak.

Salgında her daim öğrencilerinin yanında olan öğretmenleri bu anlamlı günde yalnız bırakmayacaklarını dile getiren Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, ilçe sınırlarında ve Beşiktaş Belediyesi bünyesinde görev yapan öğretmenlere içerisinde 4gb internet, ajanda, kalem ve bir mektubunun da bulunduğu hediye paketi verecek. 24 Kasım Öğretmenler Günü sebebiyle Beşiktaş Anadolu Lisesi’nde saat 09.15’te Atatürk Anıtı’na çelenk sunma töreni gerçekleşecek.

BAŞKAN AKPOLAT: YARINLARIMIZIN MİMARI OLAN TÜM ÖĞRETMENLERİMİZİN GÜNÜ’NÜ KUTLARIM

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün şu sözleriyle kutladı:

‘’Değerli öğretmenim,

Ülkelerin pek çok sorununun temelinde eğitim yatar. Aynı şekilde, bu sorunların çözüm yolu da eğitimden geçer. En büyük savaşın cehaletle savaş olduğunu söyleyen Mustafa Kemal Atatürk, ‘Geleceğin güvencesi sağlam temellere dayalı bir eğitime, eğitim ise öğretmene dayalı’ demiştir.

Geleceğe dair umudumuzun en büyük kaynağı çocuklarımız ve gençlerimiz ise; gelecek umudumuzu besleyen, yeşerten de siz öğretmenlerimizsiniz. Sizin bir sözünüzle, bir gülüşünüzle, bir dokunuşunuzla çocuklarımızın hayatı güzelleşebiliyor. Cumhuriyetimizin, bağımsızlığımızın, özgürlüğümüzün ruhunu taşıyan öğretmenlerimiz gelecek kuşakları aynı coşku ve heyecanla yetiştireceklerdir. Buna inancımız tamdır. Umutsuzluğun ve karamsarlığın ağır bir atmosfer gibi üzerimize çöktüğü bir dönemde hep birlikte azim ve kararlılıkla çalışmak zorundayız. Öğretmenlerimizin geleceğe güvenle bakan nesiller yetiştirmek için verdikleri mücadele nedeniyle kutluyorum. Yarınlarımızın mimarı olan sizlere, özveriniz ve gayretiniz için teşekkür ederim. Öğrencilerinizle birlikte elde edeceğiniz nice başarılar dilerim. Öğretmenler Günü’nüz kutlu olsun.’’