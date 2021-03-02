Beşiktaş Belediyesi’nde Toplu İş Sözleşmesi imzalandı

İSTANBUL, (DHA) – Beşiktaş Belediyesi ve DİSK Genel-İş Sendikası, İstanbul Avrupa Yakası 1 No’lu Şube arasında yürütülen ve bin 849 işçiyi ilgilendiren Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri anlaşmayla sonuçlandı.

Beşiktaş Belediyesi ve Disk Genel-İş Sendikası İstanbul Avrupa Yakası 1 No’lu Şube arasında bin 849 emekçiyi ilgilendiren Toplu İş Sözleşmesinin imzalanmasının ardından Disk Genel İş Sendikası ile yapılan toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşma ile sona erdi. Anlaşma sonrası imza haberini ise Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat duyurdu.

“EMEĞİN HAKKINI VERMEK İÇİN AZİM VE KARARLILIKLA ÇALIŞMAYI SÜRDÜRECEĞİZ”

Beşiktaş Belediye Başkanı Akpolat, “Beşiktaş olarak örnek bir toplu sözleşmeyi Disk-Genel- İş ile birlikte hayata geçiriyoruz. Emeğin hakkını vermek, emekçi arkadaşlarımızın en iyi koşullarda çalışmasını sağlamak; ekonomik ve sosyal kazanımlarını ileri taşımak için verdiğimiz mücadele elde ettiğimiz başarı hepimizin ortak başarısıdır ve örnek niteliktedir. Diliyorum ki ülkemiz emeğin her yerde karşılığını aldığı, sosyal adaletin eksiksiz yaşama geçirildiği bir ülke olsun. Bütün çalışan arkadaşlarıma, Beşiktaş halkına hayırlı olmasını diliyorum. Aynı azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

“ANLAYIŞIMIZ HERKESİN İNSAN ONURUNA YARAŞIR BİR ŞEKİLDE YAŞAMASIDIR’’

Beşiktaş Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre;

DİSK Genel-İş Sendikası, İstanbul Avrupa Yakası 1 No’lu Şube ile sürdürdüğümüz ve bin 849 emekçimizi ilgilendiren Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerimiz anlaşma ile sonuçlanmıştır. Beşiktaş halkına hizmet eden emekçilerimizin insan onuruna yaraşır bir şekilde yaşaması için, alın teri yere düşmeden emeğinin hakkını teslim etmiş olmaktan dolayı mutluyuz. Kurum yöneticilerimiz, kamu emekçilerimiz ve işçilerimiz, üzerinden ortaklaştığımız ilkelerden güç alarak Beşiktaş halkına hizmet etmeye devam edecektir. Beşiktaş halkına, emekçilerimize ve bizleri destekleyen değerli kamuoyuna saygıyla duyurulur.