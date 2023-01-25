Beşiktaş, Alanyaspor mesaisini sürdürdü

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İSTANBUL, (DHA) – Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’de Corendon Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman; ısınma ve pas çalışmasıyla başladı. Antrenman, dar alanda yapılan taktiksel çift kale maçla sona erdi.

Siyah-beyazlı ekip, Alanyaspor maçı hazırlıklarını yarın saat 17.00’de yapacağı antrenmanla tamamlayıp kampa girecek.

(FOTOĞRAFLI)