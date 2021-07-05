Ali DANAŞ/İSTANBUL, (DHA) – Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası’nda son şampiyon Beşiktaş, 2021-2022 sezonu hazırlıklarına başladı.

Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenmanda, yeni transfer Salih Uçan da yer aldı. İlk 15 dakikası basına açık yapılan çalışma, 1.5 saate yakın sürdü. İdman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başladı. Ardından pas ve minik kale kontrol pas çalışmaları yapıldı. İdman, kondisyon koşuları ve stretching çalışması ile tamamlandı.

10 İSİM YOKTU

Siyah-beyazlılarda Atiba salonda çalışırken, izinli olan Vida ve Kanada Milli Takımı’nda olan Larin ile sakatlığı süren Hasic antrenmana katılmadı. Brezilya’dan dönen Josef ve Welinton ise zorunlu karantinaya girdiği için bir süre daha çalışmalara katılamayacak. Yeni sezonda kadroda düşünülmeyen Boyd, Lens, Douglas ve Umut Nayir de idmanda yer almayan diğer isimler oldu.

Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarına yarın saat 10.30 ve 18.00’de basına kapalı yapacağı antrenmanlarla devam edecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

– Antrenman detaylar

(FOTOĞRAFLI)

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