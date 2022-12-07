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Türkiye’de kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmesinin 88. yıl dönümü kapsamında, Türk Kadın Hareketi Örgütü, ‘Beşiği sallayan eller, dünyayı da sallar’ sloganı atıldı.

Hazal Ergen/Ankara

Kadınlara, ülkemizde seçme ve seçilme hakkı tanınmasının 88. yıl dönümü dolayısıyla Türk Kadın Hareketi’nce program düzenlendi. Etkinliğe, Avukat Feyza Soykan Çerçioğlu gibi birçok isim katıldı.

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Cinsiyet Kotası En Büyük İhtiyaç

Av. Feyza Soykan Çerçioğlu, konuşmasında şu sözlere yer verdi: “Tüm dünyaya örnek olacak bir karara imza atarak kadınlara, siyasi hayatta seçme ve seçilme hakkı tanınması sağlandı. Bu kararla beraber kadınlar da birçok konuda söz söyleme hakkına sahip oldu. Bu kanun, toplumsal alanda gerçekleşen en önemli devrimlerden bir tanesidir. 5 Aralık 1934’te Atatürk, bir kez daha tüm dünyaya örnek olacak bir karara öncülük etti. Seçim kanununda yapılan değişiklikle bundan tam 88 yıl önce kadınlar en demokratik haklarına kavuştular.

Şu dönemler çok önemli olan bir konuda birkaç şey paylaşmak istiyorum. Kadın kotası; kamusal alanda hizmetlerin, cinsiyet eşitliği ilkesi dikkate alınarak düzenlenmesine ve kadınların en çok siyasal katılımlarının artmasına olanak sağlayan kota sistemidir. Kadın katılımının en zorunlu olduğu ve kadın kotasına en çok ihtiyaç duyulan alan, aktif siyaset alanıdır. Cinsiyet kotası, başlı başına yeterli sayılmasa da değişimin gerçekleşebilmesi amacıyla yasalaşmalı ve siyasi partiler, tüzüklerini cinsiyet kotasına eklemelidirler. Böylece zorunlu kılınan bu eylem doğrultusunda, karar verme mekanizmalarındaki kadın sayısı artırılmalıdır. Bu sayede kadın, kendini siyasi alana ait olabileceğini kabul edebilir ve bu alandaki yalnızlık algısı da ortadan kalkabilir. Bizler de Türk Kadın Hareketi Yönetim Kurulu olarak Ankara’da sizlerle Türk kadını için çok önemli bir hak kazanımı olan öyle bir günde bu organizasyonu gerçekleştirdik. Başta, Başkanımız olan Pınar Gül, Ayşe Nilgün Metingün, Şen Yazgan, Mesude Öney, Müge Köksalan, Münevver Aktaş, Nuriye Çelik, Selma Özöğretmen, Günsel Cantürk, Meryem Kırkaya ve Güney Yel’e bu organizasyondaki emeklerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz.”

Kadın Dayanışması Güçlü Olmalı

Türk Kadın Hareketi Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Gül, şu sözleri kaydetti: “Hepiniz, iyi ki geldiniz, var olun. Çünkü bizlerin talebi aslında hepimizin geniş bir çerçeveden kadınlarla beraber olarak seçme ve seçilme hakkının yıl dönümünde, sesimizi beraber yükseltecek olmak çok anlamlı. Kadın haklarının talebi, kadınların yaşamını tayin etmek. Evimizde, işimizde, hayatımızın her alanında, en çok kadınların önemli yaş dönemlerinde kesinlikle kendimizin söz sahibi olamadığı zamanlar yaşıyoruz. Evlilik hayatında, eğitim alanında, çalışma döneminde, çocuk sahibi olup olmama hakkında bile çoğunlukla kadının söz hakkı olmuyor. Biz, bunu tersine çevirmek için irili ufaklı, farklı örgütlerle çabalayan kadınlarız. Toplumsal cinsiyet eşitsizliğiyle mücadele etmek ve onu eşitliğe dönüştürebilmek için her fırsatı değerlendirmek ancak beraber bir güç oluşturarak mümkün olabiliyor. Türk Kadın Hareketi’ni bu ümitle bir araya getirdik. Esas olarak yola çıkış şeklimiz şudur; Biz, Cumhuriyet devrimlerine, Türkiye’nin kuruluş felsefesine gönülden bağlı kadınlarız. Yalnız bu yeterli olmaz. Bu zemin üzerinde yükselerek tüm kadınları bir araya getirmek, güçlendirmek, ortak çabalar etrafında birleştirme görevini de üstümüze almış bulunmaktayız. Tam bağımsız bir ülkede, bağımsız bir kuruluş olarak yaşamak istiyoruz. Siyasi partilerden olabildiğince mesafeli çerçevede sürdürmek, Türk Kadın Hareketi’ndeki çalışmaları kendi kararıyla, kendi çabalarıyla sağlamak esas amacımız. Gördüğünüz etkinlikleri, kendi sosyal, ekonomik gücümüzle gerçekleştirmek istiyoruz. Dolayısıyla etkinliğin bir maliyeti var, paylaşmanızla sevinirim.

Türk Kadın Hareketi olarak çıktığımız bu yol, aslında henüz yeni. Bir yıl oldu. 2. Meşrutiyet’ten bu yana kadının özgürleşmesi mücadelesinin tamamını, kendimize miras kabul ediyoruz. Kurtuluş Savaşı öncesi cephede, cephe gerisinde, her alanda kadınlar, eşitlik ve özgürlük mücadelesini sürdürdü. Hatırlayın, Münevver Asker Saimeleri, Fatma Seherleri, Anadolu Kadın Müdafaa-i Vatan Cemiyetini. Savaşın içinde siyasileşen kadınlar, Nezihe Muhittin’i, Türk Kadınlar Birliği’ni anmadan geçmek istemem. Nezihe Muhittin’in mezarı ne yazık ki yıkık dökük terk edilmiş, unutulmuş durumda. Çünkü daha Medeni Yasa kabul edilmeden 200-300 kadınla, Türkiye’de kanunun sağlanması, seçme, seçilme, velayet, miras hakları için çalışıp etkinlikler gerçekleştirdiler. Halide Edip’le tüm yasal evrakları doldurup biz adayız, diye ortaya çıktılar. Biz, onların bıraktığı yerden konuşuyoruz, inanın hala çok eksiklerimiz var. Hala iş yaşamında, kamuda görünürlüğümüz çok zayıf, bunları tartışıp duruyoruz. Dolayısıyla dilerim, bundan sonraki eylemlerimizde, o mezarı düzeltir, kadınların hak ettikleri değeri göstermenin bir yolunu bulmuş oluruz. Eşitliğin, bir anayasal güvenceye kavuşturulması şarttır. Biz, Türk Kadın Hareketi olarak burada bulunmaktan mutluyuz. Birbirimize destek olalım, el birliğiyle dayanışmamızı çoğaltalım, bulunduğumuz kurumları bir araya getirerek etkinlikler yapalım, sen ve ben olmayıp biz olalım. Bir yerlere varmak için birbirimizin sırtına basmaktansa beraber olup eşitliği, özgürlüğü birbirimize aktaralım. Toplumsal cinsiyet eşitsizliği ile mücadele etmeyi sürdürmek istiyoruz.”

Etkinliğe birçok isim katılım gösterirken ‘Beşiği Sağlayan Eller Dünyayı da Sallar’ sloganlı broşür dağıtıldı. Kurtuluş Savaşı’nın kahraman kadınları, müzik eşliğinde vurgulandı.