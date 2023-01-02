Beş liderden 3’ü verinin stratejik olarak önemli olduğunu düşünüyor 

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Veriden tam anlamıyla yararlanmak ve eyleme dönüştürülebilir içgörüler üretmek iş dünyasında başarının temel koşulları arasında yerini alsa da küresel bir araştırmada veri olgunluğunun yeterli seviyede olmadığı tespit edildi. Araştırmaya göre şirketlerin yalnızca yüzde 3’ünün verilerden tam anlamıyla yararlanabildiği görüldü. YouGov araştırma şirketi tarafından yürütülen çalışmada, 5 liderden üçü verinin stratejik açıdan önemli olduğunu düşünüyor.

Veri analitiği, büyük veri ve iş zekâsı gibi kavramlar son dönemde iş dünyasında başarı ve rekabet avantajının önemli koşullarına dönüştü. YouGov araştırma şirketi tarafından yürütülen bir çalışmada, işletmelerin tüketiciler, üretim süreçleri ve operasyonlardan elde ettiği verileri anlamlı ve eyleme geçirilebilir çıktılara dönüştürmede yaşadığı yetersizliklerin, şirket başarısına olumsuz etki ettiği görüldü. Öte yandan 5 liderden üçü verinin stratejik açıdan önemli olduğunu düşünse de çalışmaya katılan işletmelerin yalnızca yüzde 3’ünün tam anlamıyla veri merkezli bir yaklaşım benimseyebildikleri görüldü. Bu kapsamda, veriyi sunma aşamasında rapor sorgusu, rapor parametresi, arayüz tasarımı ve test gibi aşamaların verimlilik kayıplarına yol açtığını düşünen Ankara merkezli yazılım şirketi Kuadron Bilişim, veri hazırlama uygulaması olarak tasarladığı yeni ürünü Reportql’i duyurdu.

Konuyla ilgili değerlendirmelerini paylaşan Kuadron Bilişim Genel Müdürü Gökhan Öziç, “Kurumsal kaynak planlama (ERP), müşteri ilişkileri yönetimi (CRM), kalite yönetim sistemleri gibi iş yazılımlarında edindiğimiz 20 yıllık deneyim, bize verinin işletme başarısı için ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Veri hazırlama uygulamamız Reportql, büyük veri setlerini dört adımda kolayca anlamlı ve anlaşılabilir raporlara dönüştürebiliyor” dedi.

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VERİDEN YARARLANMAMAK SATIŞ BÜYÜMESİNİ, İNOVASYONU VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ ENGELLİYOR

Yürütülen araştırmada veri olgunluğuna erişilememesinin satışları yüzde 30, inovasyonu yüzde 28, müşteri deneyimini iyileştirmeyi yüzde 24, sürdürülebilirliği yüzde 21, verimliliği ise yüzde 21 oranında sınırlandırdığı görülüyor. Veri hazırlama araçları pazarının her yıl yüzde 18 bileşik büyümeyle 2030’a kadar 20,31 milyar dolar büyüklüğe ulaşacağını belirten Gökhan Öziç, “Verimliliği düşüren süreçler, yalnızca çalışanları değil, verinin hazırlanması sırasında bilgi işlem uzmanları ile yazılım geliştiricileri de etkiliyor. Reportql, sahip olunan veriyi temel SQL bilgisi ve düşük kod (low code) yaklaşımıyla dakikalar içinde işe yarar şekilde sunmaya yarıyor. Postgre, Oracle, Mysql, SQL Server gibi popüler tüm veritabanlarını destekleyen Reportql, canlı (Ad Hoc) verinin tablo, pivot veya grafik rapor formatında, e-posta veya uyarı bildirimleri veya Telegram, Teams ve Slack gibi chat uygulamaları üzerinden bot oluşturarak kolayca servis edilmesine imkân sağlıyor. Veri sunumunu, SQL ile veri setini oluşturma, parametreleri belirleme, veri kaynağını seçme ve yayımlama gibi dört basit adımda tamamlamayı mümkün kılan Reportql, minimum sistem gereksinimi sayesinde sunucu üzerinde birkaç dakika içinde kullanıma hazır hale getirilebiliyor. İki faktörlü kimlik doğrulama özelliğiyle güvenliği üst seviyeye çıkaran Reportql, anlamlı veriyi masaüstü, mobil veya tablet cihazlardan erişilebilir kılıyor. Ayrıca white label iş modeline uygun olan ürünümüz, sahip olduğu pazaryeri altyapısı sayesinde yazılım üreticilerinin kendi uygulamaları için oluşturdukları raporları platform üzerinden satışa çıkarabilmelerine de imkân sağlıyor” diye konuştu.

İŞ YAZILIMLARINDA 20 YILI AŞKIN DENEYİM

Kurumsal yazılımların yanı sıra mobil uygulama geliştirme, özel yazılım geliştirme ve IT danışmanlığı konularında da 20 yılın üzerinde bilgi birikimi ve deneyime sahip olduklarını vurgulayan Kuadron Bilişim Genel Müdürü Gökhan Öziç, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı:

“Faaliyetlerine Ankara OSTİM Teknopark çatısı altında devam eden şirketimiz, bugün Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri, Türkiye Sutopu Federasyonu, Kütahya Çinigaz Dağıtım ve TİGEM gibi önemli kamu kuruluşlarına ve özel şirketlere hizmet veriyor. 2022, Kuadron Bilişim olarak ciro bazında büyümeyi sürdürdüğümüz bir yıl oldu. Yeni yılda müşteri portföyümüzü genişletip, nitelikli uzman kadromuzla yeni proje ve ürünler geliştirmeyi sürdüreceğiz. Yeni yıla online data servis çözümümüz Reportql’in kullanıcı sayısını artırmak ve büyük ölçekli projelere imza atmak isteyen yazılım mühendislerini istihdam etme hedefleriyle giriyoruz. Müşteri ihtiyaçlarını merkeze alarak, bütünsel bir yaklaşımla geliştirdiğimiz kullanıcı dostu ve işletmeye özel çözümlerle iş ortaklarımıza değer katmaya devam edeceğimiz 2023’ün, yeni başarı hikayeleri yazacağımız bir yıl olacağına inanıyorum.”