Berlin’den Bursa’ya uzanan ‘evlat’ yolculuğu

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İSTANBUL, (DHA) – Almanya Berlin’de yaşayan Canset-Murat Topal çifti 2019 yılında evlendi. Çocuk sahibi olmak isteyen çift, doğal yollarla hamilelik oluşmayınca Almanya’daki doktorların kapısını çaldı. İki kez tüp bebek tedavisi olan çiftin çabaları olumsuz sonuçlandı. Çareyi Türkiye’ye gelip tedavi olmakta bulunan Topal çifti, Kadın Hastalıkları ve Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Betül Dündar’a ulaştı. Hayallerine uygulanan kişiye özel tüp bebek tedavisiyle kavuşan çift geçtiğimiz aylarda kızları Elanur’u kucağına aldı. Duygularını paylaşan anne Canset Topal, “Ülkemize ve Türk doktorlara güvendik. Çok şükür yavrumuza kavuştuk, tarifi olmayan bir mutluluk yaşıyoruz” dedi.

3 yıllık evli Canset-Murat Topal çifti, doğal yollarla çocuk sahibi olamayınca Almanya’da 2 kez tüp bebek tedavisi denedi ama olumsuz sonuçlandı. Ailelerinin Bursa’da olması sebebiyle tedavi için orada araştırmalara başlayan çiftin yolları Bahçeci Bursa Tüp Bebek Merkezi’nden Kadın Hastalıkları ve Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Betül Dündar ile kesişti. Kapsamlı değerlendirmelerin ardından Canset Topal’ın çikolata kistleri ve kanında pıhtılaşma olduğu görüldü. Bu problemler ortadan kaldırıldıktan sonra transfer işlemi gerçekleşti. Türkiye’deki ilk denemelerinde hamilelik haberini alan çift kızları Elanur’a kavuştu.

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Tedavi sürecini anlatan anne Canset Topal, “Almanya’da hiçbir araştırma yapmadan herkese standart tedavi uyguluyorlar, tutmazsa yeniden denersiniz düşüncesiyle yaklaşıyorlar. Doktorlar sorularımızı bile cevaplamıyordu, kendimizi hiç güvende hissetmiyorduk. Türkiye’de ise henüz tedaviye başlamadan farkı hissettik. Doktorumuz bizi sabırla dinledi, tüm sorularımızın yanıtlarını aldık. Tedavinin negatif sonuçlanmasına yol açabilecek tüm risk faktörleri ortadan kaldırıldı. Ülkemize ve Türk doktorlara güvendik. Çok şükür yavrumuza kavuştuk, tarifi olmayan bir mutluluk yaşıyoruz” diye konuştu.

“Türkiye-Almanya arası mekik dokuduk, sonunda hayalimize kavuştuk” diyen Topal, “Almanyadaki tedaviler maddi ve manevi olarak yıpratıyor. Doktorlar hasta ile kesinlikle ilgilenmiyor, olmazsa yeniden denersiniz gözüyle bakıyorlar. Tedavi ücretleri de hiçbir şekilde tutarlılık göstermiyor. Türkiye’ye geldiğimizde doktorumuz bize zaman ayırdı, dinledi. Aklımızda soru işareti olmadan tedaviye başladık. Öncelikle araştırıldı, detaylı test ve muayeneler yapıldı. Adım adım planlama yapıldı. Kendimizi çok güvende hissettik, doktorumuz sanki ailemizden biri gibi hissettirdi. Sonunda sağlıkla kızımızı kucağımıza aldık. Bize bu mutluluğu yaşatan doktorumuza ve tüm sağlık personeline minnettarız. Türk hekimlerinin farkını, başarısını yaşayarak görmüş olduk” ifadelerini kullandı.

“BAŞARININ SIRRI KİŞİYE ÖZEL TEDAVİ YAKLAŞIMI OLDU”

Doç. Dr. Betül Dündar, tedavinin detaylarını şu sözlerle dile getirdi;

“Çiftimiz bize başvurduğunda Canset Topal’ın yumurta rezervi oldukça düşüktü; AMH değeri 0,8 ‘di. Almanya’da gördükleri tedavilerin başarısızlık nedenlerini araştırdık. Tespit edilen sorunlara karşı tedavi ve transfer sürecinde birtakım önlemler aldık. Uyguladığımız kişiye özel tedavi sonucunda ileri yaş ve düşük yumurtalık rezervi olmasına rağmen 12 tane yumurta topladık. 12 yumurtadan 6 tane blast embriyo elde ettik. Blast seviyesinde elde ettiğimiz embriyoları dondurduk ve dondurduğumuz embriyolardan 2 tanesini yine kişiye özel tedavi protokolüyle transfer ettik. İlk tedavimizde olumlu sonuç aldık ve adım adım ilerlediğimiz tedavinin sonunda çiftimiz kızları “Elanur” u kucağına aldı. Çiftimizin geriye kalan dondurulmuş 4 adet embriyosu mevcut. İlerleyen yıllarda Elanur’a kardeş düşünürülerse dondurulan embriyolar transfer edilebilir. Gebelik şansı da böylece devam etmiş olacaktır” dedi.

“TÜRKİYE TÜP BEBEK TEDAVİSİNDEKİ BAŞARISIYLA CAZİBE MERKEZİ KONUMUNDA”

Türkiye’nin tüp bebek tedavisinde teknolojik gelişmeleri yakından takip edip uygulamasıyla, laboratuvar alt yapısıyla, doktor- hasta iletişimiyle ve kişiye özel tedavi seçenekleriyle dünya standartlarında hizmet veren ülke konumunda olduğunu aktaran Doç. Dr. Dündar, “Hem ülke içi hem de yurtdışından gelen hastaların başarılı sonuçlarla evlerine dönmesi, çiftlerin yıllarca hayalini kurdukları bebeklerine sağlıkla kavuşmaları Türkiye’nin sağlık turizminde cazibe merkezi haline gelmesini sağlayan en önemli kriterlerden biridir. Ayrıca Türkiye’de ileri teknolojide tedavi uygulanmasının yanı sıra tedavi maliyetleri yurtdışına göre daha uygundur. Bu durum da hastalar açısından avantaj sağlamaktadır” diye konuştu.