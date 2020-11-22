Bergama’da, jandarma operasyonunda 284 tarihi eser ele geçti

Oben ULU/BERGAMA (İzmir), (DHA) – İZMİR’in Bergama ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda Helenistik dönem ile Roma ve Osmanlı dönemlerine ait toplam 284 tarihi eser ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışmasıyla Bergama’nın Atmaca Mahallesi’nde yaşayan kişinin elindeki tarihi eserleri satmaya çalıştığını belirledi. Şüpheliyi takibe alan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Jandarma Suç Araştırma Timi ve Bergama Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eserlerin bulunduğu otomobilini durdurdu. Araçta yapılan aramada, 2863 sayılı ‘Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanunu’ kapsamında olan ve Helenistik dönem ile Roma ve Osmanlı dönemlerine ait toplam 268 sikke, 6 yüzük, 10 obje olmak üzere toplam 284 tarihi eser ele geçirilirken, şüpheli gözaltına alındı. Tarihi eserler, Bergama Müze Müdürlüğü’ne teslim edildi.

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