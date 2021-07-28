Bergama Belediyespor’da 2 imza

BERGAMA, (DHA)

TFF 3’üncü Lig’de yeni sezon öncesi transfer harekatını sürdüren Bergama Belediyespor, iç transferde Mehmet Soyarslan, dış transferde ise Ofspor’dan 32 yaşındaki sağ bek Fikret Topaloğlu’yla sözleşme imzaladı. Altyapıdan yetişen orta saha oyuncusu Mehmet, kulübüyle 2 yıllığına nikah tazeledi. Kırmızı-lacivertlilerin renklerine bağladığı Fikret, kariyerinde daha önce Bağcılarspor, Batman Bld, Elazığ Bld, 1922 Konyaspor, Sakaryaspor ve Diyarbekirspor’da da görev yapıp geçen sezon Ofspor’da tamamı ilk 11’de 30 maçta forma giydi.

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