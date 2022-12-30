Bergama Belediyespor yine karışık

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BERGAMA, (DHA)

TFF 3’üncü Lig 3’üncü Grup temsilcisi Bergama Belediyespor’da kulübün devir süreciyle ilgili tartışmalar bitmiyor. Daha önce geçen ağustos ayında Eski Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu’nun şirketi Ekmas Sportif’e devredilen, ardından Bölgesel Amatör Lig’deki Özçamdibispor’un Başkanı Ahmet Çoruhlu’nun alıp kulübü Bornova’ya taşıyacağı iddia edilen kulüpte 7 Kasım’daki şirketleşme kongresiyle ilgili dava açıldı. Bergama 1’inci Asliye Hukuk Mahkemesi, olağanüstü genel kurul kararlarının ve kulübün bedelsiz olarak devrinin iptali istemiyle açılan davada tedbiren yürütmenin durdurulmasına karar verdi. Ekmas Sportif ise sessizliğini bozarak kulübün yeniden devredileceği iddialarını yalanladı.

Bergama Belediyespor’da yargıya taşınan olağanüstü genel kurul hakkında ihtiyati tedbir kararı veren Bergama 1’inci Asliye Hukuk Mahkemesi’nin verdiği ara kararda, “Bergama Belediyespor Kulübü Derneği’nin futbol şubesinin tüm aktif ve pasifleriyle Bergama Sportif Faaliyetler A.Ş veya EKMAS Sportif Faaliyetler A.Ş’ne devrinin icrasının tedbiren durdurulmasına ve tedbir kararının Türkiye Futbol Federasyonuna bildirilmesine” ifadeleri yer aldı. Mahkeme kararında, tedbir kararının telafisi güç ya da imkansız zararların doğmasını engellemek amacı ile kabul edildiği de vurgulandı. Yönetimi Ekmas’tan Ahmet Çoruhlu’ya geçerek sezonun ikinci yarısında maçlarını Bornova’da oynayacağı iddia edilen takım, antrenmanlarını da bu ilçede sürdürürken, Ekmas Sportif ise iddialarla ilgili ilk kez açıklama yaptı.

BERGAMA’DA KALACAK

Ekmas Sportif’in açıklamasında kulübün maçlarını Bergama’da oynamaya devam edeceği, Ahmet Çoruhlu’nun ise mevcut yönetimin parçası olduğu ifade edildi. Mahkeme süreciyle ilgili yorumda bulunulmayan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Ekmas Sportif Faaliyetler olarak Bergama’ya layık bir futbol kulübü yaratmak adına kulübü devir aldık. Şirketleşme sürecinin yasal mevzuatlar nedeniyle uzamasına rağmen, kulüpte idari ve mali bir boşluk yaşanmaması adına üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirdik. Bu süre zarfında Bergama Belediye Başkanı Sayın Hakan Koştu da ekibimize çok önemli destekler vererek sürecin sağlıklı bir şekilde yönetilmesini sağladı. Futbol takımımız, tesislerimizin yenilenmesi nedeniyle şu anda devre arası kampını Ege Üniversitesi Lojmanları’nda yapıyor, antrenman sahası olarak da Bornova Belediyesi’ne ait suni çim sahayı geçici olarak kullanıyor.

Ahmet Çoruhlu ise ilk günden bu yana yönetim ekibimizin bir parçası olarak özveriyle çalışıyor, maddi-manevi destek sağlıyor. Futbol takımımız kamp ve transfer döneminin sona ermesiyle birlikte ikinci yarıya Play-Off hedefiyle başlayacak, maçlarını yeniden evinde, yani Bergama Stadı’nda oynayacak. Spor kamuoyunda bir süredir devam eden gerçek dışı söylemlerin yasal yönden de takipçisi olacağımızı belirtir, birlik ve beraberliğimizi bozacak kasıtlı girişimlerin karşısında duracağımızı önemle vurgularız. Yeni yılın hepimize birlik, beraberlik, başarı, sağlık ve mutluluk getirmesini dileriz.”

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