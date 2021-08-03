Bergama Belediyespor Burak ve Sait’le imzaladı

İZMİR, (DHA) –

TFF 3’üncü Lig 1’inci Grup ekiplerinden Bergama Belediyespor çifte transfere imza attı. İzmir temsilcisi, Karakoçan FK’dan sağ bek Burak Özbakır ve Silivrispor’dan Muhammet Sait Özvardar ile sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, “Hoşgeldin Burak Özbakır. Takımımız Bergama Belediyespor, sağ bek Burak Özbakır ile anlaşmaya varmıştır. 1993 doğumlu tecrübeli sağ bek sırasıyla Araklı, Yomra, Kocaelispor, Nazilli Belediyespor, Fethiye Spor ve son olarak Karakoçan FK forması giymiştir. Burak Özbakır’a hoşgeldin diyor, kırmızı-lacivertli forma altında başarılar diliyoruz. Hoşgeldin Muhammet Sait Özvardar. Takımımız Bergama Belediyespor, her iki kanatta da oynayabilen Muhammet Sait Özvardar’ile anlaşmaya varmıştır. 23 yaşındaki oyuncu sırasıyla Altay, Sivasspor U21, Zonguldak Kömürspor ve Silivrispor forması giymiştir. Muhammet Sait Özvardar’a hoşgeldin diyor, kırmızı-lacivertli forma altında başarılar diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.

- Reklam -