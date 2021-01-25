Berfin bir haftadır kayıp

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) – ANTALYA’da yeğenini komşusuna bırakıp ardından da bir arkadaşının sosyal medya hesabından ailesine ‘Beni aramayın, bulamazsınız’ mesajını atan Berfin Kaya’dan (23) bir haftadır haber alınamıyor.

Olay, bir hafta önce Fevzi Çakmak Mahallesi’nde meydana geldi. Berfin Kaya, evde kendisiyle birlikte olan 8 yaşındaki yeğenini komşuya götürdükten sonra duş alacağını belirtip eve döndü. Öğleden sonra oğluyla eve dönen Hüsna Kaya, kızının evde olmadığını gördü. Komşularının durumu anlatması üzerine anne Kaya, polise kayıp başvurusunda bulundu.

Bir arkadaşının sosyal medya hesabından, kızının ‘Beni merak etmeyin, iyiyim. Arasanız da bulamazsınız’ mesajıyla karşılaşan Kaya, kızının bulunmasını istedi. Kızının zihinsel engelli olduğunu belirten Kaya, “Birisiyle kaçtığını düşünüyorum. Kızımın bana söyleyeceği sözler değil. Kızım 23 yaşında ama 10 yaşındaki birisi rahatlıkla kandırabilir. Bir an önce kızımın bulunmasını istiyorum” dedi.

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