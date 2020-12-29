Berberde, saçının taranmasını beğenmeyince 2 kişiyi bıçaklayan saldırganın kaçma anı güvenlik kamerasında (2)

Ömer KOÇ/EKİNÖZÜ(Kahramanmaraş), (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ın Ekinözü ilçesinde kayıp olarak aranan Ali Kılınç (72) uçurum kenarında park halindeki otomobilinde ölü bulundu. Kılınç'ın yapılan ön otopside direksiyon...
Alper KORKMAZ/İSTANBUL,(DHA) - SANCAKTEPE'de sahte para dolandırıcılarına yönelik polisin düzenlediği baskında 4 kişi gözaltına aldı. Şüphelilerin değerinin altında bozduracağız diyerek anlaştıkları kişilere, sahte sterlinler...
Gökçe KARAKÖSE, Ömer HASAR / İSTANBUL, (DHA)- Koronavirüse karşı bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyen vatandaşlar, vitamin haplarına olan talebi artırdı. Doktor kontrolü dışında, bilinçsiz kullanılan...