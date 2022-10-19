Benzinlik çalışanları ‘Heimlich manevrası’yla kurtardı; o anlar kamerada

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Gökhan ÖZHAN/MUSTAFAKEMALPAŞA (Bursa), (DHA)- BURSA’da benzin almak için gittiği istasyonda, soluk borusuna kaçan incir çekirdeği nedeniyle boğulma tehlikesi geçiren Osman Yılmaz (64), çalışanların yaptığı Heimlich manevrasıyla kurtuldu. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 5 Ekim’de Mustafakemalpaşa ilçesindeki belediyeye ait benzin istasyonunda meydana geldi. Boğazına incir çekirdeği kaçan Osman Yılmaz, nefessiz kalınca istasyondaki çalışanlardan yardım istedi. Çalışanlar, ‘Heimlich’ manevrası yaparak, Yılmaz’ın hayatını kurtardı. O anlar benzin istasyonun güvenlik kameralarına yansıdı. Çağırılan sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Yılmaz, tedavisinin ardından taburcu edildi. (DHA)

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