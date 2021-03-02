Benzin dökülen soba parladı, kaynana ve gelini yaralandı

Hafta içi okuduğum bir yazıda, sevgi, dostluk, iyi insanlar gitti yerine para geldi, her şeyin hâkimi oldu içeriğindeydi. Kısmen doğru, ancak tam olarak öyle olduğu söylenemez.Daha iyi bir dünya kurmak isteyen insanlar azımsanamayacak kadar çoktur, hatta bu uğurda dün ve bugün bedel ödeyen insanların sayısına baktığımızda daha fazladır ve ağır bedeller ödenmiştir. Bu insanları yok saymak ya da hafife almak hoş olmaz.