Benliahmet köyünde ‘at yarışı’ heyecanı

Bedir ALTUNOK/KARS (DHA)- KARS’ın Selim ilçesine bağlı Benliahmet köyünde düzenlenen Dörtnala Geleneksel At Yarışı, renkli görüntülere sahne oldu. Yarışta sporcular, dereceye girebilmek için kıyasıya yarıştı.

Selim Belediyesi’nce Benliahmet köyünde düzenlenen Dörtnala Geleneksel At Yarışı’na çevre köylerdeki kulüpler katıldı. Bu yıl ikincisi düzenlenen yarışlarda 9 at yer aldı. Yarışlara halkın ilgisi büyük oldu. Atlarını süsleyen ve kuyruklarını bağlayan sporcular yarışmanın start alacağı Kağızman yolu üzerindeki Kesikköprü mevkiine gitti. Sporseverler de 7.5 kilometrelik parkurda atları izlemek için hakim tepelere çıktı. Dürbünlerle ve sosyal medya hesaplarındaki canlı yayınlarla yarışı izleyenler daha sonra bitiş noktasına akın etti. Bitiş noktasındaki Türk bayrağının bulunduğu alana kadar dört nala koşan atları izleyenler büyük heyecan yaşadı. Vatandaşlar, birinci gelen atı ve jokeyini görmek için birbiriyle yarıştı. Bitiş noktasının rampa olması atları zorladı. Önde gelen iki atın rampayı çıkmakta güçlük çektiğini gören bazı kişiler kuralları hiçe sayıp parkura girerek atları elleriyle itmeye çalışınca ilginç görüntüler ortaya çıktı.

Parkura giren vatandaşların bu hareketi nedeniyle bir dizi itirazlar oldu. Tartışmaların sonunda Ayhan Reçber, ‘Kelebek’ isimli atıyla birinci oldu. Selim Belediyesi, organizasyonda dereceye giren sporcuları altınla ödüllendirdi.

FOTOĞRAFLI