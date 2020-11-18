Ben yiyemedim,sen ye…

Yazar
İsmail Parin
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Şehir hastanesi açıldı.İçimizde buruk bir sevinç.Hastane şimdilik özel sektörün.Hastaneyi yaptı.Şimdi işletecek. Kalyon İnşaat çalıştıracak.


Hastaların parasını devlet ödeyecek.
Devletin hastaneyi yapacak parası yok muydu?
Ben yiyemedim.
Sen ye.

Hastaneye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bir ad koydu.
İsmail Fehmi Cumalıoğlu.
Kimdir bu kişi?
Malkaralı,doktor.
Eski siyasetçi.
Milli görüşçü.
Eski MSP milletvekili..
Çoğu kişi bu ismi hatırlamıyor.
Türkiye’ye büyük hizmetleri olan bir kişinin adı konsaydı daha iyi olmaz mıydı?
Ya da Tekirdağ Şehir Hastanesi…

Sizlere hastanenin şimdilik yeni sahibini tanıtayım.
Hamdi Akın.
Bulgaristan göçmeni bir  baba,Kayserili bir annenin oğlu.
1954  doğumlu.
İş  hayatındaki büyüme AKP iktidarı döneminde olmuş.
Liman ve hava meydanları çalıştırmaya başlamış.
Daha sonra yollar,köprüler..
En son hastane işi.
Forbes dergisine göre Türkiye’nin  yirmi beş zengininden birisi.
Bakalım bu zengin Tekirdağ’dan ne götürecek;
Ne getirecek?

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