Muhalefet, Kanal İstanbul Projesi üzerinden iktidara çok sert eleştiriler yaptı, işi “ihanet” suçlamasına kadar götürdü.

Bu noktadan sonra ortak bir paydada buluşmaları mümkün değil.

İktidarın elinde Kanal İstanbul’u yapıp hizmete açmaktan başka seçenek kalmadı.

“Ben Sana Mecburum” Attila İlhan’ın ünlü şiiridir.

Bu şiiri şimdi Kanal İstanbul için iktidar mensupları söylüyor desek yanlış olmaz.

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Tabii, Kanal İstanbul dört başı mamur bir şekilde bitirilir ve muhalefetin iddia ettiği gibi; depremi tetiklemediği, doğa katliamına yol açmadığı, susuzluğa neden olmadığı, kentin nüfusunu artırmadığı, Karadeniz’deki balıklara zarar vermediği, bazı gölleri yok etmediği, kimilerine büyük rantlar yaratmadığı, trafiği içinden çıkılmaz hale getirmediği, tarihi eserlerin talanına neden olmadığı, mezarlıklara dokunmadığı ortaya çıkar, aksine kenti güzelleştirdiği, deniz trafiğini rahatlattığı, Boğaz’a rahat bir nefes aldırdığı, turizmi geliştirdiği anlaşılırsa bu tablo iktidara artı, muhalefete eksi puanlar yazdırır. Hem de ciddi miktarda.

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İktidar Kanal İstanbul ve Libya’ya asker gönderilmesi konularında çok büyük riskler alıyor.

Bu riskler, doğuracağı sonuçlara göre yapılacak ilk seçimde ağır bir yenilgi de getirebilir, yeni bir seçim zaferi de.

Olan biteni biraz daha izlemekte yarar var.