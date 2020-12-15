Beline sarılı uyuşturucuyla uçağa binmeye çalışırken yakalandı

Vedat BAYRAKTAR/İSTANBUL,(DHA)-BAHÇELİEVLER'de, park halindeki iki lüks otomobil, bir araçla gelen kişi ya da kişiler tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Kimsenin olmadığı sırada gerçekleşen saldırıda iki...