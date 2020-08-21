Ekstra bir çaba sarf etmeden sadece pratik giyim hileleri ile belinizi ince gösterebilirsiniz. İşte belinizi daha ince göstermek için yapmanız gerekenler…

Şık ve zarif görünüm için yediklerinize ve egzersiz düzenine dikkat ettiğiniz kadar kıyafetlerinizin uyumuna da dikkat etmelisiniz. Yanlış seçimler sizi olduğunuzdan daha kilolu gösterebilir.

YÜKSEK BEL ETEK

Beliniz ince göstermenin en pratik yolu, yüksek bel etekler, belinizin ince ve zarif görünmesini sağlayacak.Bele kadar çıkan uzun ya da orta boy etek ile boyunuz da biraz daha uzun görünecek.

KEMER

Kıyafet kombinlerinizin olmazsa olmazı kemerler, ince görünmek için pratik bir seçenektir. belinizin en ince noktasına takacağınız kemer, kıyafetini iki paralı şekilde gösterecek ve zarif bir görünüm algısı oluşacak.

BOL KIYAFETLER

Bol kıyafetlerin geniş gösterdiği düşünülse de doğru bir kombinle bol kıyafetleri belinizi ince göstermek için kullanabilirsiniz.

PALTO ÜZERİNE KEMER

Tişörtü içeri sokun. Etek ile tişört kombinlerken tişörtü eteğin içine sokmak belinizde ince bir görünüm sağlayacaktır.

YÜKSEK BEL PANTOLONLAR

Belinizi ince göstermek konusunda en büyük yardımcılarınızdan biri yüksek bel pantolonlar olacaktır. Bacaklarınızın da uzun görünmesini sağlayan bu dokunuş, zarif bir görünüm elde etmenizi sağlayacak.

KALEM ETEKLER

İnce görünmenizi sağlayacak bir başka sihirli dokunuş da kalem eteklerdir. Kalem eteklerin belinizi ne kadar ince gösterdiğine kendiniz bile inanamayacaksınız.