Belgrad Ormanı’nda eşsiz kar manzaraları

Elif YAVUZ-Buğra BENLİOĞLU/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL’da etkili olan kar yağışı nedeniyle Belgrad Ormanı beyaza büründü.

İstanbul’da beklenen kar yağışı etkilil oluyor. Kentte birçok yer beyaza bürünürken, Belgrad Ormanı da eşsiz kar manzarasına ev sahipliği yaptı. Yüzlerce ağaç lapa lapa yağan karla örtüldü. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizliğin hakim olduğu ormanda boş kalan piknik masaları da karla kaplandı. Aralıklı kar yağışının devam ettiği ormanda kartpostalllık görüntüler ortaya çıktı.

(FOTOĞRAF)