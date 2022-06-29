Belevi Şen Şeftali Şenliği 3 Temmuz’da Efes Selçuk’ta

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Efes Selçuk’un bereketli topraklarında yetişen şeftali, Belevi Şen Şeftali Şenliği’nde hayat bulacak. 3 Temmuz Pazar günü Efes Selçuk’un Belevi köyünde 11. Belevi Şen Şeftali Şenliği düzenlenecek.

Şenlik programında üretici pazarı, yerel lezzetler, el sanatları, en iyi şeftali yarışması, müzik, performans ve halk oyunları gösterisi yer alıyor. Türkiye’nin yanı sıra dünyanın en lezzetli şeftalileri arasında yer alan Belevi şeftalisinin topraktan başlayan yolculuğunu anlatmak için düzenlenen Belevi Şen Şeftali Şenliği, tüm Efes Selçuklular’ı ve yöre halkını şeftali ile şenlenmeye davet ediyor. Belevi Şen Şeftali Şenliği, 3 Temmuz Pazar günü saat 13.00’te Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel’in bisiklet topluluğu ile Belevi’ye giriş yapmasıyla başlayacak.

Şenlik, Başkan Ceritoğlu Sengel’in üreticilerle birlikte bir bahçeden şeftali hasadı yapmasıyla devam edecek.

Hasat bitiminin ardından bando takımı, halk oyunları ekibi ve köy halkının katılımıyla düzenlenecek kortej şenlik alanına giriş yapacak. Kortejin ardından Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel katılımcılarla birlikte üretici pazarı, el sanatları ve yerel lezzetlerin yer aldığı stantları gezecek.

EN GÜZEL ŞEFTALİ SEÇİLECEK

Belevi ve Efes Selçuk’ta şeftali üreticilerinin katılımıyla Efes Selçuk topraklarında yetişen “en güzel şeftali” düzenlenen yarışmayla seçilecek.

En Güzel Şeftali Yarışması ödül töreni, halk oyunları gösterisinin ardından Efes Kent Orkestrası Konseri ile Belevi Şen Şeftali Şenliği sona erecek.