Son söyleyeceğimi ilk başta söyleyeyim belediyelerin yardım kampanyalarını yasaklamak, engellemek yada sabote etmek akla, izana, insafa ve vicdana aykırıdır!

Yasaklar, yolsuzluk ve yolsuzluğu ortadan kaldıracağız taahhüdü ile iktidara gelen AKP’nin bugün düştüğü acziyet gerçekten de dehşet vericidir.

Bu salgın özellikle yoksul kesimleri derinden etkileyecek, ilk onlar işsiz ve gelirsiz kalacak. Büyük kentlerde yaşayan milyonlarca kişinin işsiz ve gelirsiz kalması, kent yoksulluğunu patlatacak milyonlarca aç, biilaç insan derdine derman arayacaktır. Belediyelerin bu derde derman olma çabası anayasamızda yazan sosyal devletin açık bir gereğidir, insanidir, vicdanidir, bir iyilik ve bir dayanışma hareketidir.

Siyasi hesaplar peşinde koşanların bu iyilik hareketini sabote ve dayanışma çabasını berhava etmesi akla, izana ve mantığa tamamı ile aykırıdır, siyasi bir fayda sağlayacağını ise hiç sanmam.

Bu zor günlerde tüm insanlarımız ve tüm kurumlarımız eşgüdümlü bir dayanışma içinde olmalıdırlar, mevzuat hazretlerinin himayesine sığınarak bu dayanışma çabalarını engellemek ve yasaklamak kabul edilemez, bu açıkça siyasi bir tavırdır.

AKP yöneticilerine soruyorum bu güne kadar kimin açıkça yasa dışı olan yardım toplama faaliyetine karşı çıktınız? Siz değil miydiniz Türk Hava Kurumunun kurban derisi toplama tekeline karşı çıkan, isteyen istediği yere bağış yapabilir, kim ne karışır diyen?

Tarikatlar, cemaatler devlet mülkiyeti ve denetiminde olan camilerde yardım toplarken hiç karşı çıktınız mı?

Belediyelerin bütün hesapları devlet ve yargı denetimindedir, bu hesaplara yatan her kuruş para maliye ve içişleri bakanlığının müfettişleri tarafından denetlenmektedir, yani çuvala atılan bir nakit bağış değildir; kim bağışlamış, kim nereye harcamış takip etmek ve varsa bir yanlış hesap sormak son derecede kolaydır.

Dahası bu yardım kampanyasının kime ne zararı olabilir? Belediyelerin bu dayanışmacı hareketi hangi sakıncaları taşıyabilir? Eğer siz siyasi bir hesap peşinde değilseniz bu iyilik girişimini niye ve hangi gerekçe ile engelliyorsunuz?

AKP iktidara gelirken yerel yönetimleri güçlendirmekten, belediyeleri özgürleştirmekten bahsediyordu, oysa gücü ele geçirdikten sonra merkezi otoriteyi tahkim etmekten, ben devletim gerekçesi ile, mevzuata sığınarak kendi dışındaki bütün güçleri pasifize etmekten kaçınmamaya başladı.

Ben herkesi akla, mantığa, vicdana ve izana davet ediyorum, eğer gün birlik, beraberlik ve dayanışma günüyse kimse kimseyi siyasi hesaplar ile sabote etmeye kalkışmasın!

Önümüzde çok büyük biyolojik ve ekonomik sorunlar var, bu iki ayaklı sorunun yol açacağı toplumsal ve siyasi sonuçları kontrol altında tutabilmek için dayanışmacı ve eşgüdümlü hareket etmeye ihtiyacımız var, burada siyasi hesap gütmemeli, fırsatçı davranmamalı, makyavelist eylemlerde bulunmamalıyız.

Velev ki teknik, bürokratik ya da mevzuattan kaynaklanan bir sorun var açarsın telefonu “yahu hata yapıyorsunuz izin almanız gerekiyor, hemen gelin başvurun, bende imzayı atıp gerekli izni vereyim kimse zor durumda kalmasın” dersin, devlet adamlığı ve iyi niyet bunu gerektirir! Bunu yapmayıp da banka hesaplarını bloke etmek, genelge yayınlayıp yasak getirmek falan kabul edilemez, siyasi yanı hukuki yanına ağır basan davranışlardır! Birde bu yanlışı savunmak için çıkıp konuşmak ve bunlar devlet içinde devlet olmaya kalkıyorlar gibi açıklamalar yapmak daha da büyük bir yanlıştır.

Bakın bu tip işler en büyük zararı iktidara verecektir! Hiçbir şekilde yardım bekleyen ya da yardım yapan vatandaşa bu işi anlatamazsınız!

Gelelim iktidarın başlattığı yardım kampanyasına; iktidar yardım toplama değil yardım yapma mevkiidir, bu salgın yüzünden bütün dünyada iktidarlar vatandaşlarına yardım yapmaktadır! Devletlerin belediye yönetimlerinden farklı olarak vergi toplamak, para basmak ve borç almak gibi büyük miktarda kaynak yaratma imkanları vardır, yardım toplamaya ihtiyacı yoktur!

Açıkçası iktidar sahiplerinin sağduyulu davranmasını, parti ayrımı yapmadan, belediyelerin başlattığı yardım kampanyalarına katılıp destek vermesini ve siyasetten ari bir dayanışma örneği göstermesini beklerdik…