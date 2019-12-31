Kent sorunlarının çözümünde akıl, mantık ve yasalar üçgeninde çalışmalar yapılması yararlı olacaktır. Bir konu ve bir öneri ile buna örnek vermek istiyorum.

Kentlerde çok sayıda inşaat yapılmakta. İnşaatların uygun bir yerinde İnşaat firmaları tarafından, çalışma ofisi ve örnek daire binaları yer almakta. İnşaatlar bitince bu yapılar ortadan kaldırılmakta. Oysa bu yapılaryıklılacakları yerde, belediye meclisleri kararları ve diğer yasal mevzuat çerçevesinde fonksiyonel hale getirilerek toplum yararına kullanılabilir. Bu konuda projeler geliştirilmelidir.

Kreş, sağlık ocağı, çocuk ve halk kütüphanesi, sanat ve kültür merkezi, yaşlılar bakım ve dinlenme yerleri,sosyal ve kültürel merkezler gibi konular için değerlendirilebilir. Çok yerinde, anlamlı, yararlı ve faydalı olur.

Rant için imar artışı yaratılacağına, mevcut planlamalara göre geçici olarak yapılan tesisler,işi bitiminde bir dönüşümle , toplum yararına değerlendirilebir.

Nüfusun büyük çoğunluğu artık kentlerde yaşamaktadır. Artan nüfusun konut ve diğer gereksinmelerini karşılamak için hükümetler ve kent yöneticileri sürekli çaba göstermekteler. Kentlerde yıllar önceki nüfus ile son nüfus arasında büyük bir artış grafiği gözlenirken, yerleşim alanları, mahalleler , konutlar, alt ve üst yapı unsurları giderek büyük boyutlar kazanmakta, çözüm yolları beklemektedir.

Bütün bu hızlı gelişmeler karşısında , belediyelerde kent estetiği daire başkanlığı kurulmuştur. Bu çok yerinde, önemli ve gerekli örgütlenmeye büyük sorumluklar ve görevler düşmektedir. Bu alanda en önemli görevler imar müdürlüklerine düşmektedir.

Ancak kentlere kuş bakışı bakıldığı zaman veya göz ucuyla yerleşim alanları ve mahalleler incelendiği zaman , gerekli olan hizmetlerin tam yapılmadığı görülmektedir.

Mimari açıdan,sanat tarihi açısından,yaşamsal konular açısından kentler ,ayrı ayrı incelendiği zaman yönetimlerin görevlerini tam olarak yapamadıkları gözlenmektedir. Topluma huzur ve güvenlik vermeyen uygulamalar eleştirilmektedir. Bu konularda halka ve yerel basına ve yerel basın haberlerine bakılması anlamlı olacaktır.

Yerel medya, gazete, dergi, radyo ve televizyonlarıyla halka en yakın çalışmaları ile ön plana çıkmakta ve önem kazanmaktadır. Muhtarlardan başlayarak en yukarıya uzanan bütün yönetim birimleri ve yöneticileri öncelikle yerel ve sonra ulusal medyayı yakından takip etmelidirler. Görülmeyen sorunları görmek ve yapılması gerekeni yapmak için bu kaynaklar ışık tutmakta, bilgi vermekte ve halkın sesi olmaktalar. Doğru bilgi ,yöneticileri ve toplumu sağlam yola ve huzura ulaştırır. Başarı ve mutluluk birbirini takip eder.

Devasa binalar ve sınırlı yaya alanları, parklar çok sıkıcı bir durum arz ederken ,Çevre temizliği, yaya ve araç yolları, parklar, kültür alanları, kavşaklar, çöp kutuları ve çevresinin olumsuzlukları görülmeli ve pratik çözümler üretilmelidir. Bazı mevsimlerde büyük kentlerin ana yolları sağlıklı bir şekilde yıkanmalı ve çevresindeki park alanlarına oturaklar konulmalı.

Kentlerin estetiği, gelişmişlik göstergesi ve kentin imajıdır, Sağlıklı misyonlar verimli vizyona dönüştürülebilir. Turizm kültürünün gelişmesi ile kent estetiği arasında yakın bir bağ bulunmaktadır. Sözle değil akıl, bilim ve teknoloji ışığında bilgi ve yeteneğe bağlı çağdaş uygulamalarla bu sorunlar hızla çözülebilir.

Huzur, sağlık, çağdaşlık ve estetik kentlerin önemli konularıdır. En üst düzeyde ele alınmalı, uygulamalar denetlenmeli, olumsuzluklar giderilmelidir.Kentler insan ve toplum içindir. Mutluluk ve huzur vermelidir.

Kent estetiğine özen gösterilmeli , gözleri rahatsız eden ve gönülleri inciten kent olumsuzlukları hızla giderilmelidir.Planlı ve akıllı çalışmak başarıyı, başarı da huzuru yaratır.

Kent gelirleri ve tüm kaynakları, öncelikle ve önemle bu tür toplumsal konular ve sorunlar için ayrılmalıdır. Ortak sorunlar, ortak akıl ve koordineli çalışma ile çözülür.