Son zamanlarda belediye yatırımlarının finansmanı ile ilgili yaptığı yurtdışı ziyaretlerinin sonuçlarını düzenlediği bir basın toplantısında anlatan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu seçimlerin ardından Türkiye’de kamu bankalarının kapılarının İstanbul Büyükşehir Belediyesine kapatıldığını vurguladı.

Başkan İmamoğlu, “Devletin şu an yönetiminde olan bankaları biliyorsunuz. İBB’nin tüm maaş ve işlemlerini de yürüttüğü bankalar, yani cari işlemlerini yönettiği en önemli potansiyele sahip bankalardır devlet bankaları. Seçimden hemen sonra bir kısım rutin kullanım yaptığımız krediler, günlük ihtiyaçlarımızı çözdüğümüz krediler bile kullandırılmadı. Biz elde ettiğimiz borçlanma yetkisini Türkiye’nin bazı özel bankaları ve hatta bazı yabancı bankalar üzerinden çözüm yoluna gittik. Kamu bankalarının ne yazık ki kapısı bize kapatılmış durumda. Sadede İBB’ye karşı da değil CHP’li 11 büyükşehir belediye başkanı ile sık sık bir araya geliyoruz, aynı tutum ve davranış o belediyelerimize karşı da büyük oranda var. Bu çok üzücü” dedi.

Sayın Ekrem İmamoğlu tarafından paylaşılan bu bilgi gerçek olmamasını dileyeceğimiz kadar kötü ve vahim bir tabloya işaret ediyor.

Eğer iktidar kontrol ettiği kamu bankaları eli ile muhalif belediyelerin finansal yapısını sabote etmeye çalışıyorsa bu ülkenin çivisi çıkmış, ekonomi dikiş tutmaz demektir.

Elinde kamu gücünü tutan bir iktidarın siyasi amaçlar güderek muhalefeti zora koşması demokrasi ve serbest pazar ekonomisi ilke ve kuralları ile bağdaşmaz.

Kamu bankalarının yöneticileri ben emir kuluyum ne yapayım diyerek böyle bir siyasete kendilerini kullandırırlar ise sonra bir iktidar değişiminde bunun hesabının önlerine geleceğini de düşünmeleri gerekir.

Bankacılık tamamı ile güvene dayanan bir sektördür, siyasi gerekçeler ile kredi veren ya da kredi vermeyen bankalar ve bankacılar eninde sonunda hesap verir ekonomi tarihi bunun örnekleri ile doludur.

Belediyeler halka hizmet veren, halkın günlük yaşamına dokunan, günlük sorunlarını çözen en önemli kurumlardır bu kurumları iş yapamaz hale getirmek asla bu ülkenin ve bu ülke insanının çıkarına, refahına ve mutluluğuna hizmet etmez.

Ayrıca iktidar böyle bir siyaset güdüyorsa bu tutum elbette sadece kamu bankalarından kredi kullandırmamakla sınırlı da kalmıyordur, iktidar bloğunun kaybettiği, muhalefet tarafından kazanılmış belediyelerin mali kanyakları bir çok şekilde kesiliyordur. Hatırlatayım Ankara Büyükşehir Belediyesinin de bir çok mali kaynak kesintisi ile karşılaştığı malumdur.

Örnek vermek gerekirse ilk başta devlet yaptığı raylı sistemler üzerinden bilet başına yüzde 15 kâr payı alıyordu. Çıkarılan bir kararnameyle, ilgili belediyelerden genel bütçe vergi gelirleri üzerinden yüzde 5 kesinti daha yapılmaya başlandı, belediye böylece yıllık geliri üzerinden de Hazine’ye kâr verecek. Ankara Büyükşehir Belediyesi, metro yapım maliyetinin ödenmesi kuralının değişmesi gerekçesiyle, bakanlığa 2019 yılı için 226 milyon lira ödeneceğini eski uygulama yürürlükte kalsaydı, belediyenin 35 milyon lira civarında bir meblağ ödeyeceğini söylemişti.

İşin açığı bunlar, bu tip siyaset iş değil muhalif belediyeleri finansal olarak boğup iş yapamaz hale getirerek siyasi kazanç ve ikbal beklemek de gerçekçi ve etik değil.

Belediyeler kamu hizmeti üretmektedir, iktidarın görevi de kamu hizmetlerinin halka ulaşmasına yardımcı olmaktır. Bugünkü iletişim ortamında kimin hizmet üretmeye çalıştığı kiminse sabote etmeye uğraştığı çok kolay anlaşılır, uzun sürmez takke düşer kel görünür, yarın sandıkta hesap sorulur.