CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, belediyelere öğrenci yurdu açma ve işletme yetkisi tanınması için Kanun Teklifi verdi.

Gürer, TBMM Başkanlığına sunduğu Kanun Teklifi’nde özellikle büyükşehirlerde öğrenim dönemlerinde öğrencilerin barınma ihtiyaçlarının hat safhaya çıktığını, belediyelere verilecek yurt açma ve işletme yetkisinin bu sorunu büyük oranda çözebileceğini ifade etti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 5393 Sayılı Belediyeler Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Teklifi’nde, mevcut kanuna göre öğrenci yurdu açma ve işletme yetkilerinin gerçek ve tüzel kişilere verildiğine dikkat çekti.

Gürer, “Özellikle büyük şehirlerde başta olmak üzere yerel yönetimlerin, öğrenim dönemlerinde öğrencilere barınma hizmeti sunabilmeleri ve bu yönde gelen talepleri karşılayabilmeleri için, gerçek ve tüzel kişilere sağlanan öğrenci yurdu açma ve işletme yetkisinin belediyelere de tanınması gerekmekte olup, bu yönde atılacak adımlar öğrenciler için de destek ve fayda sağlanmış olacaktır” ifadelerini kullandı.

CHP Milletvekili Gürer’in verdiği kanun teklifi şöyle:

“MADDE 1- 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “gençlik ve spor orta ve yüksek öğrenim öğrenci yurtları” ibaresi ile bentte yer alan parantez içi hüküm madde metninden çıkarılmış ve bende aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Belediyeler, orta ve yükseköğrenim öğrenci yurtları yapabilir, yaptırabilir ve işletebilir (Bu Kanunun 75 inci maddesinin üçüncü fıkrası, belediyeler, il özel idareleri, bağlı kuruluşları ve bunların üyesi oldukları birlikler ile ortağı oldukları Sayıştay denetimine tabi şirketler tarafından, orta ve yüksek öğrenim öğrenci yurtları ile Devlete ait her derecedeki okul binalarının yapım, bakım ve onarımı ile tefrişinde uygulanmaz.), ayrıca 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununda ifade edilen millî eğitimin genel amaç ve temel ilkelerine uygun olarak Milli Eğitim Bakanlığının izin ve denetimine tabi olacak şekilde okul öncesi eğitim kurumları açabilir.”

YURT SORUNU BİTMİYOR

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Orta ve yüksek öğrenimde öğrencilerin yurt sorunu devam etmektedir. Yurt çıkmaz düşüncesi ile başvuru yapmayarak kendi olanakları ile ev kiralamaktadırlar. Bazı öğrenciler ise özel veya vakıflara ait yurtlar ile rezidans adındaki konaklama yerlerinde kalmaktadır. Kimi yerlerde bu tür konaklamalarda yaşanan sorunlar kamuoyuna da yansımaktadır. Gençlik ve Spor Bakanlığı verilerine göre 2018-2019 eğitim öğretim döneminde yurt başvurusunda bulunan 427.152 öğrencinin 381.843’ü yurtlara yerleştirilebilmiştir. Hâlihazırda, özellikle Büyükşehirlerde yurt sorunu devam etmektedir. Orta ve Yüksek öğrenimde yurt sorununun kökten çözümü için, belediyelerin de bu konuda devrede olmaları ve öğrencilerin konaklama sorununun çözümüne katkı sağlamak amacıyla yurt açma ve işletme hakkı sağlaması için yasal düzenleme yapılmalıdır. Bu amaçla verdiğim kanun teklifinin TBMM komisyonlarda ele alınıp yasalaşması, bu sorunun en aza indirgenmesinin yolunu açacaktır. Özel ve vakıf yurtları yanında belediyeler tarafından da soruna çözüm üretilmesi öğrenciler için önemli bir destek olacaktır” diye konuştu.