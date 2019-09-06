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      4 Yıl geciken rest!

      Nuri Kayış -
      Yaklaşık 4 yıl önce 12 Kasım 2015 tarihinde, devletin Türkiye’den ayrılmak isteyen mültecilere engel olmamasını, aksine her türlü kolaylığı sağlamasını önermiştim bu...
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      Belediyelerde israf

      Murat Özbülbül -
      Derler ki; Eğer birileri "kendi parasını kendisi için" harcıyorsa; iki şeye bakar fiyatına ve kalitesine. Eğer birileri "başkasının parasını kendisi için" harcıyorsa;...
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      Ekonomide neden bu inat?

      Ahmet Özal -
      Mahkemelerde İcra dosya sayısı 21 milyonu buldu. Protestolu senetler 574 bin ve kredi kartları, tüketici kredileri artık bankaların ciddi problemi haline geldi.
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      Türkiye’nin sorunu bilgi ve sermaye eksikliğidir

      Murat Özbülbül -
      Türk insanı sermayesinin olmadığını söylemekten çekinmez lakin bilgisinin olmadığını itiraf etmekten çekinir, sıkılır. Türkiye’de en zor işiteceğiniz sözcük “ BİLMİYORUM” sözcüğüdür.
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