Belediyede, çevreci hibrit çöp kamyonlarıyla yakıt tasarrufu

İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), (DHA)- TOKAT’ın Erbaa ilçesinde, belediyenin yılbaşından bu yana kullandığı hibrit çöp kamyonlarıyla yaklaşık yüzde 50 yakıt tasarrufu sağlandı. Daha az yakıt tüketen araçlar sayesinde egzoz gazı salınımının düşmesiyle çevrenin de korunduğu belirtildi.

Erbaa Belediyesi, 2021 yılı itibarıyla araç filosuna 4 hibrit çöp kamyonu kattı. Hidrolik sıkıştırmalı çöp toplama bölümü elektrikle çalışan araçta enerji, üzerindeki güneş panellerinden sağlanıyor. Yaklaşık 2 aydır kullanılan hibrit çöp kamyonlarıyla yüzde 50 yakıt tasarrufu sağlandı Daha az yakıt tükettiği için egzoz gazı salınımı düşen araçlarla çevre korunurken, belediye bütçesine de ekonomik katkı sağladığı belirtildi.

Gelecek nesillere daha temiz çevre bırakmak için çalıştıklarını kaydeden Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, “Yılbaşından bu yana biz güneş panelli hibrit çöp kamyonlarımızı kullanıyoruz. Biz bu anlamda tabi ki yüzde 50 yakıttan tasarruf sağlıyoruz ama onun dışında sessiz çalışan araçlarımız, vatandaşlarımızın rahatsız olmaması için de çok önemli. Bizim Erbaa’da yaptığımız çevre odaklı birçok proje var. Onları yapıp doğaya karbondioksit salmamız doğru olmazdı. O projelere paralel çalışmamız lazımdı. Biz o anlamda bu araçlarımızla çevreye zehirli gazların salınmasını da azaltmış oluyoruz. Çevre odaklı diğer projelerimizde olduğu gibi güneş panelli hibrit çöp kamyonlarımızla doğaya, geleceğimize daha temiz bir çevre bırakacağız. Bu çalışma Türkiye’deki ilk çalışmalardan bir tanesi. O anlamda da diğer yaptığımız çalışmalar gibi gururluyuz, mutluyuz. Gelecekte daha temiz, daha güzel, daha yaşanabilir bir Erbaa için çalışıyoruz” dedi.

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