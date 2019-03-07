31 Mart 2019 yerel seçimlerinde hangi aday kazanacak derseniz “en fazla rant vaat eden” derim. Seçim gecesi “filanca isim tekrar kazandı” diye de duyarsanız o zaman bu isimin geçmişte yaratığı ranta bakın, yeterli. Dikkat ediniz yad edilen gelmiş geçmiş en iyi belediye başkanlar “en fazla ve en tatlı rant” yaratanlardır

Siyaseti, particiliği bir kenara bırakın, büyük küçük fark etmez belediyecilik işlerinin hepsinin önünde hizmet arkasında rant yaratma vardır. Ranta birkaç örnek:

Bir gece yarısı evinizin bulunduğu sokak, cadde olarak ilan edilir, eğer müsaitse sabahına cadde yapılır, cadde yapılınca varsa tarlanız önce arsaya dönüşür, caddeye baktığı için ticari alan olmuştur. Böylece sizin 100 liralık tarlanız 10 kat değer kazanır, üzerine kondurulacak binayla geliriz ya da sağladığınız rant aklınızı karıştır. Bu hesabı metre karesi bin lira üzerinden yaparsanız paraya para demesiz.

Olmadı, başkan bulunduğu yöreyi “büyüteceğim, yeni yerleşim alanları açacağım” diye çalışmalar yapar. Bu nazım plan değişikliği ile bir de bakarsınız ki kuş uçmaz kervan geçmez misali yerlerdeki boş topraklar, tarlalar, parsellenmiştir. Buraları plan değişikliği öncesinde” kapatanların” keyfine diyecek yoktur. Laf etmeyin, o kadar olacak, başkan şehri büyütüyor.

Bu da olmadı, imar tadilatları ile ek katlar çıkılır, otopark yerleri ticari işlere açılır, belediyeye ait yerler ucuz fiyatlarla partiliye kiralanır, her sokağa büfeler kondurulur.

Hele belediye hizmetleri? Başlı başına rant kapısıdır. Ekipman, eleman yok diye belediyenin her işi, neredeyse cenaze işleri bile, taşeron firmalara yaptırılır. Bazıları kalkar sert iklimli yerlere palmiye ağaçları bile diktirirler. En çok bildiğimiz de kaldırım işleridir. Alın size çağdaş, vatandaş odaklı belediyecilik.

Bu örnekler gözle görünenlerdir, diğerleri bilinmez. Bilinmediği için dedikodular patlar, şehir çalkalanır, sonu gelmeyen iki uyduruk soruşturma, sonra unut gitsin. Sen çok yaşa Başkan!

ALTIN DAĞITANLAR

Sadece başkan değil, belediye meclisleri denilen yerlere seçilenler de ister istemez rant işlerine bulaşırlar. Çoğunun amacı da budur zaten. Meclise seçilirseniz, “hizmet anlayışı” kapsamında en azından belediye ihaleleri hakkında “önden ve içeriden” bilgi sahibi olursunuz.

Gerisi malum zaten.

Belediyelerde en kritik pozisyon imar işleri komisyonudur. Projeniz ilk olarak buraya gider, incelenir, kimi projelerde aylarca hatta yıllarca onay çıkmaz. Nedenini sorsanız açıklama bile yapmazlar. Beklentiler farklıdır.

Kimdir bu komisyonun başkanı, içimizden herhangi biri, herhangi mesleğe sahip kişi. Onaydan sonra hatta inşaat süresince imar değişiklikleri yapılır, bir bakarsınız üç katlı bina olmuş 5 kat. Sonra da çarpık kentleşme, çürük, çöken binalar, yetersiz alt yapı diye söylenip dururuz.

Belediye Başkanı da buralardan gelecek eleştirileri bastırmak için şehrin diğer kesimlerine “sus payı” misali asfalt döker, çiçek eker, yalandan üç beş kaldırımı değiştirir. Böylece ne eleştiri kalır, ne de belediyelerdeki tuhaf işler!

Bildiğimiz bir şehir var, güya yörenin futbol takımına destek amacıyla müteahhitlerden proje başına milyonlarca lira almış. Ama sonra görülmüş ki bu paranın çok azı futbol takımına gitmiş, gerisi nerede bilinmiyor? Şimdi bu takım küme düşmek üzere.

Bazı belediye başkanları da özellikle ellerinde çeyrek altın, gece yarılarına kadar düğün, sünnet dolaşırlar. Altınların parasını belediye yani vatandaş ödemiş önemli değil, başkan vatandaşın yanında halay çekiyor!

Siz bu tür etkinliklerde başkanın ne taktığına değil, başkanla ayaküstü görüşmek isteyenlere bakın. Oluşan rant kuyruğudur.

Belediyelerde vatandaşın sorununu çözmek ayrı rant yaratmak ayrıdır. Siz en çok hizmet vaat eden adayı seçin. Yaratacağı rantın ucu belki size de dokunabilir.

Olması gereken kural ise tüm rantları belediyeye kazandırmaktır.