Belediye, sokak hayvanları için besleme çalışması yaptı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ Büyükşehir Belediyesi ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanları için mama bıraktı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu için uygulamaya konulan sokağa çıkma kısıtlaması ile birlikte sokak hayvanlarının mağdur olmaması için Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, onlar için besleme çalışması yapıyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, sokak hayvanlarının yoğun olarak bulunduğu cadde, sokak ve parklara mama ve su bıraktı. Besleme çalışmalarının kısıtlama boyunca süreceği belirtildi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan, kısıtlama kapsamında tüm önlemleri aldıklarını belirterek, bu süreçte sokak hayvanlarını da ihmal etmediklerini söyledi. Denizlililerin evinde olması nedeniyle sokak hayvanlarının zor durumda kalmaması için gayret ettiklerini kaydeden Başkan Zolan, tüm hemşerilerini pandemi kurallarına riayet etmelerini istedi.

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