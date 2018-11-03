Mamak Belediyesi, belediye personeline “Öfke Kontrolü, Stres Yönetimi Ve Davranışsal Bağımlılık İle Mücadele” konusunda seminer verdi.

Belediye hizmet binası toplantı salonunda verilen öfke kontrolü konulu seminerde, stres ve öfke oluşumunun sebeplerinin neler olduğu ve ortaya çıkan sonucun olumlu olumsuz yönleri değerlendirildi. Belediyenin her müdürlüğüne belirli periyotlar halinde verilecek seminer ay sonuna kadar devam edecek.

Bakış açısı ve tavır çok önemli

Seminerde günlük hayatta karşılaşılan stresli durumların yok edilemeyeceğini ancak bu durumlar karşısında bakış açısı ve tavrın önemi hakkında bilgi veren yetkililer, “İnsanoğlu hayatta her türlü zorlukla karşılaşabiliyor. Kontrolü kaybetmeyerek risklerden kurtulmak ve kaliteli yaşamak için önce kendi psikolojimizi bilmemiz gerekiyor. Bununla birlikte öfkemizi kontrol etmeyi öğrenerek ederek yıkıcı sonuçlardan kurtulabiliriz” dedi.