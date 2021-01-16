Belediye işçisinin köpeklerle oyunu yürekleri ısıttı

Dinçer AKBİR/DARICA (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ’nin Darıca Belediyesi’nde görevli bir işçisinin, beslediği sokak köpekleriyle oynadığı anların görüntüsü yürekleri ısıttı.
Darıca Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarından bugün, bir belediye işçisinin sokak köpekleriyle oynadığı anlar paylaşıldı. Görüntülerde, sokak köpekleri kendilerini sürekli besleyen belediye işçisinin üzerine atlayarak sevgilerini gösteriyor. Belediye işçisinin de gülerek köpekleri sevdiği video, izleyenlerin yüreklerini ısıtırken, görüntüler tebessümle izlendi.
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