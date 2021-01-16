Belediye işçisinin köpeklerle oyunu yürekleri ısıttı

Portekiz, (DHA) - Portekiz Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa koronavirüse (Covid-19) yakalandı. Portekiz Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa’nın koronavirüse yakalandığı bildirilirken herhangi bir semptom göstermediği belirtildi.