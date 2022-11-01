Belediye işçisinin bulup, polise teslim ettiği para başka işçinin çıktı

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Kazım BULUT/GEMLİK (Bursa), (DHA)- BURSA’nın Gemlik ilçesinde belediye işçisi Ziver Bozkurt’un (41) bulup, polise teslim ettiği 2 bin 700 TL’nin aynı belediyede işçi olarak çalışan Kemal Çetin’e (44) ait olduğu ortaya çıktı.

Gemlik Belediyesi Kültür ve Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nde çalışan Ziver Bozkurt, belediyeye ait Sosyal Yaşam Merkezi’nde yerde bir deste para buldu. Bozkurt, 2 bin 700 TL tutarındaki parayı alarak İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne gidip teslim etti. Bir süre sonra belediyenin Temizlik İşleri Müdürlüğü’nde çalışan Kemal Çetin, polise başvurup, parasını düşürdüğünü söyledi. Polis ekipleri, parasının bulunduğunu belirterek, kendisine tutanakla teslim etti. (DHA)

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