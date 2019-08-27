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Belediye işçisi, CHP önünde eylem yaptı

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İzmir’in Menemen ilçesinde yerel seçimlerden sonra belediyedeki işine son verilince CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmek için bisiklet ile Ankara’ya gelen işçi Bayram Akbaş (49), parti genel merkezi önünde açıklamada bulundu.  Akbaş, Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmek istediğini ancak randevu verilmediğini söyledi.

Menemen Belediyesi’nde, 31 Mart yerel seçimlerinde CHP’li Serdar Aksoy’un seçimi kazanması ardından haziran ayında 284 işçinin işine son verildi. İşten çıkarılanlar arasında yer alan evli ve 4 çocuk babası Bayram Akbaş, kendisi ve işsiz kalan diğer arkadaşları adına hak arama mücadelesi başlattı. Akbaş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmek ve derdini anlatmak amacıyla 20 Ağustos Salı günü Menemen’den bisikletiyle yola çıktı. Menemen-Ankara arasında yaklaşık 610 kilometrelik yolu bisikletiyle kat eden Akbaş, 1 hafta sonunda dün akşam saatlerinde Ankara’ya ulaştı. Akbaş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmek için sabah CHP Genel Merkezi’ne geldi. Ancak, Kılıçdaroğlu’nun İstanbul’da olması sebebiyle görüşemeyen Akbaş, burada açıklamada bulundu.

‘KILIÇDAROĞLU’NUN SÖZÜNE İNANARAK BU EYLEMİ YAPTIM’

CHP Genel Merkezi önünde, “Mücadele edenin kaybetme ihtimali hep vardır ama mücadele etmeyenin kazanma ihtimali hiç olmayacak’ yazılı pankart açan Akbaş, emekli olmasına 2 yıldan az bir süre kaldığını söyleyerek, “Göreve yeni başlayan CHP’li belediye başkanı Serdar Aksoy tarafından ilk hafta 284 arkadaşımızın yasal düzenleme yapılacağı iddia edilerek işlerine son verildi. Arkasından benim de içinde bulunduğum 30 kişi kıdem tazminatları ödeneceği söylenerek işimize son verildi. Bu 284 arkadaşın 15 kadarını tepkimizi azaltmak için ve yandaşlarının gönlünü hoş tutmak için geri aldılar. Bizi bu şekilde inandırdı yani yalan söyledi. 30 kişinin de kıdem tazminatı ve alacakları hala içeride. Ben de Sayın Kılıçdaroğlu’nun, ‘Biz hiç kimseyi haksız yere işten çıkarmayacağız, size namus sözü ve garanti veriyorum, haksız çıkan işçi gelsin beni bulsun’ sözüne inanarak 284 arkadaşımın adına ve en son çıkan 30 kişinin adına bu eylemi yapmaya karar verdim” dedi.

ANITKABİR’E GİDECEK

Bir haftadır CHP Genel Merkezi’ni arayarak Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşme talebinde bulunduğunu ancak cevap verenin olmadığını söyleyen Akbaş, “Hiçbir yetkiliye ulaşamadım. Konu yerel yönetimler diyorlar. Daha kendi merkez binalarındaki koordinasyonu bile sağlayamıyorlar. Kılıçdaroğlu ile görüşemezsem buradan TBMM’ye geçip oradan Anıtkabir’e gideceğim” diye konuştu.

‘HİÇBİR ARKADAŞIM KOLAY GELSİN, BAŞARILAR DEMEDİ’

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Eski Menemen Belediye Başkanı Tahir Şahin döneminde, işçinin hiçbir zaman birbirine düşmediğini söyleyen Bayram Akbaş, şöyle konuştu:

“Yaklaşık 10 gündür yollardayım ve belediyede çalışan hiçbir arkadaşım sosyal medyadan ‘kolay gelsin, başarılar’ dahi dememiştir, diyememiştir. Sosyal medya üzerinden tek tek takip edilip, hesap soruluyor. Tahir Şahin belediye başkanlığı döneminde taşeron işçi çalıştırmayan tek belediye başkanıdır. Kendisini buradan selamlıyor ve teşekkür ediyorum.”

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Editörhttps://sonsoz.com.tr

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