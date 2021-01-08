Belediye işçilerini taşıyan midibüs devrildi; 2 ölü, 16 yaralı (4)

TÖRENİN ARDINDAN 2 İŞÇİ TOPRAĞA VERİLDİ

​Kazada hayatını kaybeden Kenan Demir ve Halim Türk için Atakum Belediyesi önünde tören düzenlendi. Törene, CHP Samsun Mmlletvekilleri Neslihan Hancıoğlu ve Kemal Zeybek, İYİ Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci ve belediye çalışanları katıldı. Törende hayatını kaybeden işçiler için dua edildi. Ardından Halim Türk’ün cenazesi Çarşamba Göğceli Mezarlığı’nda, Kenan Demir’in cenazesinin ise İlkadım Derecik Mezarlığı’nda toprağa verildi.

FOTOĞRAFLI